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【MIRROR成員】朝日電視台播港版《大叔的愛》　Edan+Anson Lo打出香港逆襲日本

娛樂 10:46 2021/06/25

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港版《大叔的愛》將於下周一起播出。

ViuTV今年初開拍港版《大叔的愛》，不到半年已定檔於下周一（6月28日）起播出，接捧綜藝節目《造美人》。《大叔的愛》由人氣強勁的MIRROR成員Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆，及黃德斌、簡慕華等人演出，組合有新鮮感。

【調教你MIRROR】棄跨年檔期改攻明年暑假　MIRROR有望開10場紅館騷圓夢

由ViuTV拍攝的劇集《大叔的愛》將於下星期起播出。（網上圖片）

日本秋季播出港版《大叔的愛》

在劇集播映前，港版《大叔的愛》就先迎來一個好消息！拍攝日本原版《大叔的愛》的日本朝日電視台取得港版的播映權，計劃於今年秋季在旗下的「TELASA」、「テレ朝動画」和「CSテレ朝」3個頻道播出，亦即意味MIRROR衝出香港。

日本拍《大叔的愛》電影版時有到香港取景，而今次港版《大叔的愛》保持香港元素外，同時也保留原作味道，若在日本播出也能令觀眾有另番新鮮感。

今次有劇集成功衝出香港，支持MIRROR的鏡粉當然非常開心，不少人預祝偶像紅到去日本。港版《大叔的愛》監製盧思麟表示對劇集有信心，更希望播出時兩地疫情回穩，讓公司安排演員到日本宣傳。

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【調教你MIRROR】十二子團結解決私追問題　還原姜濤「怒罵」粉絲始末【有片】

還原日版《大叔的愛》

ViuTV亦釋出《大叔的愛》的預告片，劇集也將還原日版的不少經典場面。黃德斌飾演翟國強、Edan飾演田一雄、Anson Lo飾演凌少牧、簡慕華飾演慧珠。

故事講述沒有異性緣的田一雄，被已婚上司翟國強及同事凌少牧追求，3人將展開一段辦公室3角hehe戀，相信加入Edan沒有「偶像包袱」的演出劇情相當爆笑，也令一眾觀眾非常期待。

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同場加映：梁祖堯+MIRROR專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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