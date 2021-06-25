【檢測報告】一文睇清安全兼抗炎功效顯著紓緩濕疹洗頭水沐浴露名單

▲ （圖片由水中銀提供）

市面上聲稱有舒緩濕疹的洗頭水或沐浴露，究竟當中哪些產品是安全及有效？水中銀(國際)生物科技有限公司(水中銀)選購了 15 個品牌，共 20 款聲稱對濕疹有紓緩功效的洗頭水/沐 浴露的樣本作魚胚胎毒性檢測及功效檢測。

結果顯示，於樣本安全測試中，6個樣本顯示為綠魚(代表品質 卓越)、3個樣本為黃魚(代表品質合格)，11個樣本為紅魚(代表有待改善)。

此外，於20款聲稱紓緩濕疹洗頭水/沐浴露產品樣本中，5個樣本獲得顯著抗炎功效評價，其中4款同時通過安全測試，當中通過了安全及抗炎功效檢測的包括了國際知名品牌如 DR. SEED、BABY BEAN ORGANICS、 JOSERISTINE 及曼秀雷敦。

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責任編輯：王芷瑩