▲ 梁朝偉在《尚氣與十環幫傳奇》演大反派。

梁朝偉主演的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於9月3日上映,在今日(6月25日)推出新預告片。

在《尚氣與十環幫傳奇》新預告內,繼續由飾演大反派「文武」的梁朝偉大騷英語,剪輯他在片中的對白為預告片的開場旁白,而且在今次的預告中,梁朝偉有更多的出鏡,包括戴上十環後的動作場面。

另外,楊紫瓊、陳法拉亦首次在《尚氣與十環幫傳奇》預告片出現。

之前,陳法拉在片中的角色一直保持神秘,現在從預告可知她飾演尚氣的媽媽,亦即是「文武」的太太。