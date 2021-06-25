【高官變動】中央任命李家超為政務司司長　鄧炳強為保安局局長　張建宗離任

▲ 保安局局長李家超將升任為政務司司長。（資料圖片）

政府新聞處早上公布，行政長官林鄭月娥今日（25日）上午11時30分在政府總部地下會見傳媒，據了解，將交代政府最新高官人事變動。新華社在早上11時公布，國務院6月23日決定任命李家超為政務司司長，任命鄧炳強為保安局局長，警務處副處長（行動）蕭澤頤任警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務。

特首林鄭月娥上任近4年，港府司局長等高官將迎來第二次重大人事變動。政務司司長張建宗將離任，料由保安局局長李家超接任，新班子人選最快今日公布。知情人士透露，警務處處長鄧炳強，將升任為保安局局長。而警務處副處長（行動）蕭澤頤，就會提早「坐正」，接替一哥之位。有傳媒今早到張建宗位於山頂白加道官邸追訪，張稱未能確認最新人事變動的消息，但強調自己身體健康。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋