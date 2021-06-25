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東海堂推出夏季日本生果蛋糕系列　品嘗廣島檸檬及沖繩菠蘿蛋糕

休閒消費 11:09 2021/06/25

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arome東海堂今個夏天，嚴選4款時令生果製成蛋糕，包括賣相精緻的廣島檸檬Cake Little（169元）。(東海堂提供)

每年夏季，是不少生果的當造期。arome東海堂今個夏天，嚴選4款時令生果，包括廣島檸檬、沖繩菠蘿、紅桑子和紅火龍果，製造全新夏日限定「Cake Little」蛋糕系列，款款都賣相精緻。

蛋糕包括廣島檸檬Cake Little（169元），以搶眼奪目的黃色噴沙營造逼真檸檬造型，像隻渾圓飽滿的檸檬，加入芒果果凍及芒果肉，與檸檬乳酪慕絲和伯爵茶蛋糕是完美配搭，內藏在蛋糕底層的日本廣島檸檬醬，酸甜滋味掃走夏日暑熱。

另一款沖繩菠蘿Cake Little（169元），採用日本直送的沖繩名物—沖繩菠蘿，面層以朱古力裝飾加上手工忌廉唧花繪出像真度十足的菠蘿紋理，內層有日本直送的沖繩糖漬菠蘿粒，夾層藏着菠蘿慕絲、黃梅醬及菠蘿果凍，配上鬆軟海綿蛋糕，味道充滿驚喜。

沖繩菠蘿Cake Little（169元）(東海堂提供)

還有紅桑子荔枝流心（159元），由紅桑子慕絲、草莓果凍、荔枝流心餡等組成，切開後流心伴隨荔枝果肉慢慢流出，果味十足。

紅桑子荔枝流心Cake Little（159元）(東海堂提供)

最後一款紅火龍果草莓Cake Little（159元），以Mascarpone芝士忌廉手工唧花加上朱古力裝飾營造火龍果外形，內層有草莓慕絲、草莓醬、藍莓醬及火龍果果凍，底層選用朱古力海綿蛋糕及藍莓醬，增添味道的層次感。

紅火龍果草莓Cake Little（159元）(東海堂提供)

撰文：招美寶

 

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