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【高官變動】回應警隊升任高官　林鄭月娥：新班子令下屆政府有好的基礎

社會 11:42 2021/06/25

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李家超首位紀律部隊出身政務司司長（中）。（陳永康攝）

行政長官林鄭月娥今日（25日）在政府總部地下會見傳媒，交代政府最新高官人事變動。政務司司長張建宗將離任，由保安局局長李家超接任，警務處處長鄧炳強，將升任為保安局局長。而警務處副處長（行動）蕭澤頤，則提早「坐正」，接替一哥之位。

林鄭月娥表示，明白有人猜測現屆政府只有一年任期仍有高官人事變動的原因，她解釋，政府團隊沒有政黨背景，管治成員更替屬正常，面對未來管治的挑戰，委任人才共同面對是有必要的，不論委任人選的背景和現屆政府任期餘下多少時間。

李家超將任職政務司司長，被問到政務司司長首次由有警察背景的人士擔任，林鄭月娥澄清指，政務司司長一職曾由有商人背景的唐英年先生擔任，指政府是用人為才，在政治問責制是用人為才，不會計較他們是來自政府內還是政府外，強調李家超長期為政府服務逾40年，另曾在政治問責團體擔任重要位置，希望市民不要有猜度或聯想。

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記者：陳麗娜

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