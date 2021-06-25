【高官變動】林鄭月娥指新任職3位官員均為最佳人選　現屆政府再有人事變動機會不大

▲ 行政長官林鄭月娥。（陳永康攝）

國務院周三（23日）決定任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長，警務處副處長（行動）蕭澤頤任警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務。行政長官林鄭月娥今日（25日）上午在政府總部地下會見傳媒，交代政府最新高官人事變動。

有傳媒質疑由有警察背景的李家超擔任政務司司長或未能勝任，林鄭月娥表示，今日公布的三位官員均為現時的最佳人選，對可以在未來一年與他們合作是感到非常高興，又強調有關官員的職位並非在乎其背景是政府內還是外，因過去10多年有不同背景的人士加入政治團隊。她指17萬的公務員中，有4成以上為保安系統，反問為何會覺得李家超沒有能力統領保安系統，

李家超在過去４年可以統領4成以上的公務員，為何會認為他沒有能力可以統籌及協調整個政府不同的政策局，以及處理有關工作呢？

另外，今次的調動涉及政務司司長一職，被問到有關決定是否有問責意味，而張建宗的離職又是否為過去4年政府的施政失誤「埋單」，林鄭月娥強調，每次的任命都不會評價離任官員或就任的官員，對於離任的官員在在位時都盡心盡力表示感謝，並祝福他們在離任後有鄗的里程，不存在有問責意味。

她又指，距離今屆任期只剩下一年，暫時來看，未來6至9個月，再有人事變動的機會不大，惟現時未能百分百可以保證。

新任政務司司長李家超稱，將致力推展行政及立法關係；新任保安局局長鄧炳強則指，守護香港及為香港服務是其畢生的志願。詳情即看：【下一頁】

就港府司局長人事變動，有傳媒今早到張建宗位於山頂白加道官邸追訪，張建宗在乘坐私家車離開時，在車內開窗回答傳媒提問，指現階段未能透露有關情況，強調自己身體健康，全心全意工作。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩