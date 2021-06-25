【高官任命】林鄭月娥率領3名新任官員見傳媒　新任政務司司長李家超：致力推展行政及立法關係

▲ 林鄭月娥率領3名新任官員見傳媒。（陳永康攝）

行政長官林鄭月娥今日（25日）會見傳媒交代政府最新高官人事變動，政務司司長張建宗會提早離任，由保安局局長李家超接任；而警務處處長鄧炳強則擔任為保安局局長；警務處副處長蕭澤頤將晉升為警務處處長。

林鄭月娥表示，今次是本屆政府繼去年4月後另一次主要官員的任免，又指離任的張建宗服務政府近半個世紀，連續出任3屆政府問責官員，勞心勞力作出重大貢獻，對他表示忠心感謝，祝願他離任後身體健康，生活愉快。

她續指，雖然本屆政府餘下一年任期，但經歷過去2年的嚴峻挑戰，在中央主導、特區政府配合下，香港迎來由亂轉治、撥亂反正、逐步完善一國兩制在特區貫切實施的良好局面，目前是砥礪前行、重新出發的好時機。她指，3位獲任命的官員，在香港前所未有的困難時刻，與她並肩作戰，用於擔當，有信心他們繼續以迎難以上的精神在各自崗位發揮所長。

李家超則指，會全力支持行政長官施政，按照基本法全面準確落實基本法，特區在落實香港國安法後，由亂至治，在落實愛國者治港和完善選舉制度之下，結束混亂和破壞時期，展開建設和有效施政的新篇章，政府會做好有效施政，落實執行有利經濟民生措施，會確保政府效率維持最高效率，並致力推展行政及立法關係。

鄧炳強表示，守護香港及為市民服務的是他畢生志願，將會聯同紀律部隊繼續打擊罪案，便利人流和物流的進出，及確保非法物品不能流入香港，亦會做好出入境管制及在囚人士更新工作。他稱，會確保在任何時間或突發情況，無論是天災人禍都有能力應對。他又提到，未來會面對3場選舉，距離25周年回歸只有一年，會竭盡所能確保在安全和穩定情況下進行，亦會打擊本土恐怖主義及外部勢力危害中港的行為。

蕭澤頤則指，警隊過去兩年面對前所未有的挑戰，會如同歷任處長帶領警隊，以維護國家安全、維持社會繁榮穩定、保障市民生命安全為首要工作目標，以及專業工作，令市民明白警隊是專業的隊伍。

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記者：陳子謙