【明星睇樓】陳智燊宋熙年睇「疫苗豪宅」　千萬大禮單位揭秘【有片】

▲ 陳智燊（Jason）和宋熙年（Sarah）帶大家參選「疫苗豪宅」。

陳智燊（Jason）和宋熙年（Sarah）自從離開TVB後，夫婦檔齊齊做KOL，開始「SARAH & JASON」頻道並經常拍片跟大家分享生活點滴。

「疫苗豪宅」近日成為大家的熱話，陳智燊和宋熙年早前拍片帶大家參觀價值逾千萬的「疫苗豪宅」────觀塘凱滙的高層單位。

【靚太安樂窩】夫婦轉做YouTuber被指月賺20萬 陳智燊宋熙年搬大屋300呎廚房+衣帽間+大鞋櫃曝光

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

客廳方正實用

Jason和Sarah帶大家到引起熱議的「疫苗豪宅」，該單位位於觀塘凱滙3座47D，但「豪宅」實用面積為449呎。

不過影片中可見，該單位的客廳四四方方頗為實用，露台景觀可俯視觀塘區內的球場、大廈及馬路等。

廚房的設施齊備，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、洗衣機等，並有雨傘、口罩等禮物。廁所設有浴缸，而洗手盆上則具備燈線充足的鏡箱。

【暖男丈夫】 陳智燊夫婦拍片分享坐月的日子 宋熙年讚揚細心暖男丈夫幫忙洗奶樽

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此外，凱滙設有Function Room、泳池、健身室及兒童遊樂設施，為業主提供娛樂設施。

同場加映：蔣祖曼專訪