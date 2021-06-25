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【明星睇樓】陳智燊宋熙年睇「疫苗豪宅」　千萬大禮單位揭秘【有片】

娛樂 12:13 2021/06/25

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熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳智燊（Jason）和宋熙年（Sarah）帶大家參選「疫苗豪宅」。

陳智燊（Jason）和宋熙年（Sarah）自從離開TVB後，夫婦檔齊齊做KOL，開始「SARAH & JASON」頻道並經常拍片跟大家分享生活點滴。

「疫苗豪宅」近日成為大家的熱話，陳智燊和宋熙年早前拍片帶大家參觀價值逾千萬的「疫苗豪宅」────觀塘凱滙的高層單位。

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客廳方正實用

Jason和Sarah帶大家到引起熱議的「疫苗豪宅」，該單位位於觀塘凱滙3座47D，但「豪宅」實用面積為449呎。

不過影片中可見，該單位的客廳四四方方頗為實用，露台景觀可俯視觀塘區內的球場、大廈及馬路等。

廚房的設施齊備，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、洗衣機等，並有雨傘、口罩等禮物。廁所設有浴缸，而洗手盆上則具備燈線充足的鏡箱。

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此外，凱滙設有Function Room、泳池、健身室及兒童遊樂設施，為業主提供娛樂設施。

同場加映：蔣祖曼專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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