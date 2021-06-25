【高官任命】李家超首位紀律部隊出身政務司司長　鄧炳強任內處理反修例事件

▲ 國務院周三（23日）決定任命李家超為政務司司長。（資料圖片）

國務院周三（23日）決定任命李家超為政務司司長，同時免去張建宗的政務司司長職務。現年63歲的李家超，在1977年加入警隊，2010年晉升為副處長，並在2012年轉為問責官員，出任保安局副局長，更順利過渡至今屆政府，升為保安局局長，其間曾主責修訂《逃犯條例》，卻在2019年引發反修例風波。他在去年8月，與港澳辦主任夏寶龍、特首林鄭月娥等11名中港官員，一同遭到美國制裁。

李家超於1977年加入香港警隊，任職見習督察，2010年晉升為副處長。李家超在警隊服務33年期間，曾任職多個不同部門，負責行動工作、刑事調查、警察投訴、服務質素、人事、訓練、資訊科技系統、財務、政策制訂、策劃及發展等。崗位包括西九龍總區指揮官、助理處長(刑事)，以及刑事及保安處處長。李先生有豐富刑事調查，危機管理及保安經驗，他離開警隊前，擔任警務處副處長(管理)一職，負責警隊管理制度的發展和運作。

李家超於2012年10月1日就任保安局副局長，協助保安局局長制訂政策，管理資源。他經常就保安事宜與傳媒，立法機關和社會各界聯繫和溝通。2017年7月1日就任保安局局長。李家超持有公共政策暨行政碩士學位，曾獲政府頒予香港警察卓越獎章及銀紫荊星章，以表揚其傑出貢獻。

至於鄧炳強則升任為保安局局長，他於1987年加入香港警隊，任職督察。在警隊服務期間曾駐守多個單位，對刑事調查工作、國際聯絡事務及行動指揮方面，均擁有豐富經驗。

2018年11月，鄧炳強晉升為警務處副處長(行動)，一年後再獲任命為警務處處長。鄧先生曾於內地和海外多所學院受訓，包括美國聯邦調查局國家學院、上海浦東幹部學院、中國人民公安大學、英國皇家國防學院、以及國家行政學院。鄧先生持有社會科學學士、工商管理碩士、及國際安全及策略碩士等學位資格。

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責任編輯：陳子謙