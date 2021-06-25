新上市純素咖啡膠囊　植物奶醇香新體驗

NESCAFÉ® Dolce Gusto®剛推出全新的植物奶咖啡膠囊，為大眾提供兩款純素咖啡選擇，提神之餘更不忘對健康的追求。其品牌宣傳片《REIMAGINE》與虛擬代言人Zoe亦同步登場，充分體現咖啡在發掘生活靈感的重要性。另外，現在只要購買指定金額的NESCAFÉ®產品，更有機會參加每週大抽獎^，贏取各種智能產品，包括PlayStation®5主機！

植物奶咖啡膠囊 不含乳糖 細膩醇香

因應近年植物奶風潮席捲全球，NESCAFÉ® Dolce Gusto®研發出2款純素杏仁咖啡膠囊及純素燕麥咖啡膠囊，以杏仁奶及燕麥奶代替牛奶，與優質咖啡一同封存在膠囊中，每一口都滲出淡淡的烘培香氣，更不含乳糖，醇香細膩，啟發對咖啡的全新想像。兩款新產品現已上市，在百佳及惠康超級市場、屈臣氏、一田YATA、AEON、APITA、UNY、city’super、HKTVmall、其他指定零售商及雀巢香港eShop都可購買這兩款咖啡膠囊，一盒（12個裝）只需$74*，使用NESCAFÉ® Dolce Gusto®咖啡機即可在家輕鬆沖泡，品味健康咖啡。

▲ 兩款全新的純素杏仁咖啡膠囊及純素燕麥咖啡膠囊現已上市。

新產品貫徹創新精神 虛擬代言人形象革新

除了推出兩款全新純素咖啡膠囊之外，NESCAFÉ®亦將創新的精神貫徹在《REIMAGINE》品牌宣傳片及虛擬代言人Zoe身上。Zoe是香港首個品牌創造及於品牌大型廣告使用的虛擬代言人，以動態捕捉（Motion Capture）技術展現每一個細微動作與表情，令Zoe栩栩如生、逼真細緻，與NESCAFÉ®咖啡激發源源不絕的靈感一樣，令人醒神至極。如果正值疲倦或欠缺靈感之際，記得用品嚐一杯純素健康咖啡的時間，與Zoe一同重新尋找咖啡的定義，想必定能顛覆大家對NESCAFÉ®咖啡的想像。

▲ Zoe成為香港首個品牌創造及於品牌大型廣告使用的虛擬代言人。

買咖啡參加大抽獎 每週送PlayStation®5主機

由即日至7月6日期間，只要購買NESCAFÉ®產品滿$30，並將有效收據的圖片及指定登記資料發送到指定的WhatsApp號碼，即可參加每週大抽獎^，獎品包括智能手錶、智能耳機、迷你智能揚聲器，以及一機難求的PlayStation®5主機連DualSense™ 無線控制器2個，帶來超乎想像的智能生活及遊戲體驗。詳情可參閱：https://bit.ly/3gRnaGm

▲ 只要購買滿$30，即有機會抽中智能手錶、智能耳機及迷你智能揚聲器或PlayStation®5主機連無線控制器2個^。

^須受條款及細則約束, 詳情請參閲: https://cutt.ly/AnW0KHe

*產品最終價格視乎個別零售商而定

(資料由客戶提供)