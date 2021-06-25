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【DSE】2022年考試費加價2%料影響自修生　日校考生費用由政府代繳

社會 11:44 2021/06/25

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考評局宣布調高考試費。（資料圖片）

考評局今日（25日）公布，2022年中學文憑試的考試費，將上調2%。科目費方面，語文科683元、其他科目457元；至於適用於自修生的報名費，收524元。政府早前已公布，為2022年文憑試的學校考生代繳考試費。

考試費經調整後，語文科及其他科目費用，分别加13元和9元。以報考6科、即2個語文及4個其他科目的學校考生計算，考試費為3,194元，2022年學校考生將由政府代繳考試費。

考評局委員會在決定考試費時，已仔細審視考評局的財務狀況、公開試的營運成本、本地經濟狀況、考生及家長的負擔能力等不同因素。考評局是財政獨立的法定機構，沒有政府的經常性資助，主要收入來自考試費。近年考生人數持續減少，影響文憑試考試費及其他相關收入。

同時，考評局近年需增撥資源於試場推行各項防疫措施，又持續為有特殊教育需要考生提供特別考試安排，以及更新各個支援公開考試運作的資訊科技系統。因此，預計2022年考試費上調後，文憑試營運仍會出現虧損。

2022年文憑試丙類其他語言科目將於今年6月底接受報名，甲類與乙類科目則會於今年9月接受報名。

至於2021年的中學文憑試放榜日期，定於今年7月21日。

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責任編輯：吳卓峰

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科目 經濟狀況 DSE 中學

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