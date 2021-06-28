【親子好去處】元創方7月繪本展探索大自然故事　同場加映《看見幸福》中小學生攝影展

▲ 《看見幸福・2021》參展作品。（主辦機構提供）

賽馬會幸福校園實踐計劃早前舉辦的《看見幸福・2021》聯校攝影比賽，15所參與計劃學校的學生、家長和教職員通過攝影鏡頭，探索身邊的人、事、境和物，以影像呈現「幸福」。

與家人共聚天倫、與朋友遊山玩水、與心愛的寵物嬉戲、欣賞大自然之美、復課後重返校園、享受一頓飯、一杯咖啡、一口茶……我們發現，原來「幸福」觸手可及，也很簡單。願這作品展覽能為您帶來絲絲暖意，讓你看到、感到「這就是幸福！」

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「賽馬會幸福校園實踐計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助，並由香港輔導教師協會、香港理工大學專業及持續教育學院、保良局、東華三院及15所本地中小學主辦，為期三年，旨在透過專業及全面的正向教育培訓和支援，15所學校的共創共建，配合「環境營造」、「設計思維」與多媒體教育資源，培養學生的社交情意素養、正向思維和心理韌性，營造及建立正向的校園文化，從而提昇學生、教師、家長的幸福感與身、心、靈健康。計劃亦會建立資源庫，與學界共建高效、適切及可持續發展的正向教育模式。

《看見幸福・2021》

日期：7月1日- 7月12日

時間：10am–8:00pm／10am–3pm(12/7)

場地：SG03 SG07, Staunton,PMQ

主辦：香港輔導教師協會

▲ （主辦機構提供）

「我地之間」繪本展

當世界停擺，地球依然故我，花開花謝，日出日落，陽光耀眼如初。大自然的生命循環，永不間歇。

作為人類，在這法則之中，該扮演甚麼角色？「我地之間」繪本展訴說人與地球的一趟旅程：從「相遇」初見一刻，結伴同行；至「相知」見證城市璀璨的燈火；到「相惜」瞥見自然的光影舞動。

展覽精選70多本來自歐美、日本、韓國等地的繪本，藉文字與圖像，拼湊人和自然的故事，還地球一棵樹、讓「我地」萌芽。

主辦：PMQ、繪本公館協辦

日期：7月3日-8月1日

時間：11am–7pm

場地：S710-711, 7/F, Block A,PMQ

記者：李越樺