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【實時到站】165條綠巴線可預報抵站　香港出行易app可睇3個班次時間

社會 11:54 2021/06/25

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165條綠色小巴線納入報站系統。（資料圖片）

​運輸署今日（25日）表示，專線小巴實時到站資訊系統已擴展至165條專線小巴路線，方便乘客計劃行程。署方目標在明年，全面覆蓋所有綠巴路線。
　　 
運輸署發言人表示，資訊系統自去年底試行以來，運作暢順。在專線小巴業界支持下，運輸署今年3月起，發放首階段共75條專線小巴路線的實時到站資訊。運輸署會繼續與業界保持緊密合作，分階段發放餘下約400條路線的實時到站資訊。
　　 
乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱有關路線即將抵達車站，包括總站及指定中途站未來3個班次的預計到站時間，相關數據亦會以機器可閱讀格式透過「資料一線通」發布予公眾免費使用。
　　 
相關專線小巴路線的總站及小巴車廂內已張貼宣傳品，通知乘客有關安排。

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責任編輯：吳卓峰

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