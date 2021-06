Lenovo一招幫你及你的子女養成健康好生活

由去年開始,不論是大人,抑或小朋友都開展了一段為期不短的Work From Home(在家工作)、在家學習的全新生活模式。較為彈性的學習或工作時間和空間,換來靈活性,但卻在不知不覺間為大家帶來一些「後遺症」——因坐姿欠佳、工作枱面高度不合適而產生的肩頸膊痛。



Study / work from Home後遺——肩頸痛症急增

有物理治療師表示,這一年多來,肩頸膊痛等問題的新症急增,大部分都跟長時間在家工作、用電腦上課等情況有關。「大人Work From Home、小朋友在家上課,一段時間過後不少人開始覺得腰肢和頸部疲勞。有家長帶小朋友來看診時說,最初還以為子女想借機躲懶,到親眼看見小朋友常常搓揉肩頸,才知道有問題。」擁有20年臨床經驗的物理治療師Ivan說。

▲ 物理治療師Ivan(右)表示,過去一年,其病患中有關肩頸膊痛等問題的新症急增。

事實上,長時間以同一個固定姿勢在電腦前工作或者上堂,對腰頸都會有不良影響,加上家中未必有合適高度的桌子、椅子和辦工設備作長時間使用,各種不同的因素加起來,便會令肩頸膊出現疼痛,嚴重者更可能會做成脊柱側彎等情況,實在不容忽視。

貼心提示 照顧用家健康

Lenovo新推出的IdeaPad Slim 3i,特別為Study / Work From Home世代設置休息、距離、坐姿及注意力等提醒功能,務求令用家在何時何地都可以保持身心健康!

▲ IdeaPad Slim 3i 設有休息、距離、坐姿及注意力提醒功能。

IdeaPad Slim 3i內置設有休息、距離、坐姿及注意力提醒功能:它會以彈窗或者語音方式,例如「提提你要集中精神呀」、「提提你要保持適當距離」等提醒電腦使用者,也方便了未必能時刻陪伴子女左右的父母,減輕小朋友不良姿勢等問題。



強大效能 一機多用

在溫韾提示以外,IdeaPad Slim 3i最高搭載第 11 代 Intel® Core™ i7處理器及Windows 10 Home作業系統,除了適合用於平日的文書工作 ,包括撰寫文件、回覆電郵、製作簡報、作報告等,只要同時配備高容量記憶體及硬碟,還可滿足觀看影片、打機等娛樂使用,為你帶來暢順可靠的體驗。

▲ IdeaPad Slim 3i 效能穩定卓越,能同時滿足文書工作及玩樂需要。

還有大家最關注的電量儲備——IdeaPad Slim 3i充電後的可使用電量,長達5.5小時,不論是帶電腦外出作簡報,又或是小朋友用來連續上堂使用,都不必擔心電量不足問題。

定時小休 工作學習事半功倍

當然,假如因為長時間使用電腦而感到肌肉疲倦,Ivan也有一些實用的建議:「工作或上課時,電腦最好放在身體的正前⽅位置,屏幕頂部高度應該與目光平視或者稍低一點,令頭微微向下看,會舒服自然得多。至於桌子和椅子的高度也要多加注意,如果看到小朋友的身體總是『趴』向前,則可以加上坐墊或者腳墊作為調整,增加腰部和腳部的承托。」Ivan更提醒大家,使用電腦每兩小時,都應該離開座位進行簡單的伸展運動。想跟Ivan學習一些伸展動作?立即睇片學兩招!

