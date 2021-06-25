【性侵判囚】燈光師涉性侵兩女童囚4年　官斥只顧享受視事主洩慾工具

▲ 案件在高等法院審理。（資料圖片）

23歲燈光師涉於送13歲輕度智障女童回家時，於大廈梯間與其非法肛交，燈光師早前於高等法院否認非法肛交罪，經審訊後陪審團裁定被告企圖肛交罪成，另承認與另1名14歲女童非法性交。法官今（25日）判刑時指，被告只顧自己享受而不理13歲事主福祉，並利用另1名14歲女童作洩慾工具，考慮到其非戀童者及重犯機會低至中，就兩罪判監共4年。

涉案被告杜銘鎮（23歲）被控1項與21歲以下女童作出肛交罪，以及1項企圖與16歲以下女童非法性交的交替控罪，經審訊後陪審團裁定1項企圖與21歲以下女童作出肛交罪成，事主Y當時13歲。被告另於開審前承認1項與16歲以下女童非法性交罪，事主X當時14歲，兩罪均發生於2019年3月。

法官引述事主X心理報告指，事發後兩年，X顯著有心理創傷，當她與其他人有親密行為時會有高度反應，自我形象低及削弱對其他人信任，案發時到被告住所玩龍貓感自責，以飲酒吸煙麻醉自己及拒絕接受輔導。

至於事主Y的心理報告指，事發後兩年Y仍有悲傷情緒，Y就父母對其關懷反應憤怒及發狂，導致雙方關係差。Y亦以迴避方法令自己不再傷痛，並拒絕接受輔導，事件令其父母亦受困擾。

法官引述心理報告指，被告沒有戀童情況，重犯機會低至中。報告指被告心智不成熟及有攻心計，與年幼人士一起時感到舒服。被告具扭曲信念，認為於網上認識的女子均對性態度隨便，只要他付出金錢，便可有性行為。

代表律師求情指，被告沒有對X使用暴力，只發生1次性交，同意比X年長9年屬加刑因素。至於事主Y，被告則沒有與她發生真正肛交。

法官判刑時指，兩名事主年僅13及14歲，被告利用年紀大的關係認識年輕少女，明知對方希望吸煙，因年齡關係不能自行購買，便向對方索吻換取香煙，繼而與對方發生性交。

法官指被告只顧自己享受而不理事主Y福祉，但接納他未必知識Y的智商低，故不視為加刑理由，但強調案情嚴重在於Y年僅13歲，法庭須保護年幼女童。

法官又斥責被告利用事主X希望玩寵物龍貓及吸煙，繼而與其發生性交，利用X作洩慾工具。法官指被告較X年長9年，事件對她具相當影響，考慮到被告並非戀童者及重犯機會低至中，就兩罪共判監4年。

法官引述案情指，2019年3月3日，事主Y與X及被告等外出玩樂，其後被告送Y回家，兩人於Y住所後樓梯吸煙。被告表示吸煙要先親吻，其後擬與Y性交但失敗，最終陪審團裁定企圖肛交罪成。

事主X則透過友人認識被告，同年3月5日應邀到被告住所玩寵物龍貓。X期間於被告睡房吸煙，被告要求X親吻才給予香煙，X照辦。X吸煙期間被告從後攬她及親吻，X未有反抗，被告其後與她發生性交。X之後whatsapp問被告為何這樣做，被告則向她道歉。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧