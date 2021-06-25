【當四葉草碰上劍尖時】李雨陽一度轉行賣雞　曾經營食肆疫情下無奈結業

▲ 曾經營食店的李雨陽於疫情下被迫離場。

繼《撻出愛火花》後，TVB於凌晨重播經典青春劇《當四葉草碰上劍尖時》，此劇於2003年拍攝及首播，為不少80、90後的集體回憶。

《當四葉草碰上劍尖時》內主角更成為當時不少劇迷的男神和女神，當中「男二」李雨陽迷到不少女觀眾，可惜之後星途平平，為生活兼償還咭數，曾與親戚合資賣雞。

及後轉型開食店的李雨陽在疫情的影響下，去年被迫蝕本離場，縱然面對逆境，惟他卻樂觀面對，他曾說：「我發覺原來谷底時都存在一點樂趣，又會有得著，慢慢便會離開谷底，回頭再看其實都不是太差的。」

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▲ 李雨陽於《當四葉草碰上劍尖時》演富二代Don少。

李雨陽轉行賣雞

現年42歲的李雨陽，其代表作為電視劇《當四葉草碰上劍尖時》，劇裡他飾演富二代「Don少」，當年李雨陽只得23歲，可說是「小鮮肉」一名，另外他高大俊朗，故迷到不少女粉絲。

可惜後來李雨陽星路浮沉，往後幾年只有零星工作，多是做主持及飲食節目，又或是只有幾句對白的小角色，發揮不大。

2012年他選擇離開工作9年的TVB。轉投香港電視，可惜港視之後不獲發牌，當時他為償還40萬咭數，他遂跟親戚合資賣雞，又返內地發展拍劇和微電影，4年內拍了60套微電影。

▲ 此劇成為不少8、90後的集體回憶。（取自instagram）

曾1日3餐食公仔麵

李雨陽曾接受TOPick專訪時回想，從前《當四葉草碰上劍尖時》播出後被粉絲前呼後擁的場面說：「當年，某天行女人街，只是短短的一條路，半個小時都未行完，因不斷被粉絲拉著簽名，當時我覺得自己好紅。」

但實情是《四葉草》後，李雨陽卻很少戲拍，人氣驟降，經常呆在家中，開始有點擔心：「現時回想起可能是我演技未達標，因以前的偶像劇並不需求很好的演技，只要夠年輕、樣子有新鮮感便可以。」

回想當年TVB的人工很低，李雨陽說曾試過一年只有一個騷，大約1千多元收入，即是每個月只有百多元，這份微薄的人工根本維持不到生活，試過連續兩年差不多1日3餐公仔麵，又做兼職售貨員。

▲ 李雨陽於2019年在觀塘開設食店。（經濟日報圖片）

曾欠40萬元咭數

最後他要在信用卡透支現金周轉，最高峰大約借40萬元，幸最後靠努力工作，慢慢才把債務還清。

李雨陽回想從前的人生低谷，他說：「在低潮時，思想愈負面只會跌得更深，幸好我性格樂觀、思想正面，會用積極態度面對，我發覺原來谷底時都存在一點樂趣，又會有得著，慢慢便會離開谷底，回頭再看其實都不是太差。」

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生意受疫情重創

2017年，李雨陽與圈外女友鄭嘉詠拉埋天窗，婚後二人育有一對子女。

及至2019年，李雨陽轉行從事飲食生意，年初於觀塘開設首間食店「媽咪小食屋」，更凡事親力親為，倒垃圾及洗碗等一手包辦，同年10月跟友人於長沙灣元州商場合資開設食店「媽咪隨意屋」。

不過去年疫情爆發，飲食業生意重創，李雨陽經營的其中一間食肆被迫結業，另一間他決定退股，李雨陽謂長短不如短痛，待日後市況轉好後才找投資新機會。

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▲ 李雨陽跟不少圈中人仍有聯繫。（取自微博）

雖然是蝕本離場，不過經營食店令他學識其他事情：「因為兩間食店都有不同股東，人多意見自然多，我學懂了跟不同人相處及溝通的技巧，發覺包容是十分重要，更要身體力行去做到『君子和而不同』。」

同場加映：李傑志專訪