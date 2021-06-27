獨力照顧認知障礙父母　到Cafe 喘息充電再出發

一個人要照顧兩位患有認知障礙症的雙親，可以想像得到當中困難和辛苦到底有多大。瑞心約6年前辭職當家庭主婦，原本打算專心照顧孩子，詎料爸爸突然中風，其後更出現認知障礙。更令人意想不到的是，瑞心的媽媽亦在爸爸生病後約一年，同樣確診認知障礙。

「父母只有我一個女兒，其他主要親戚都在內地，所以當時父母都生病，我需要一個人照顧兩個人，感到很吃力……突然之間自己要做很多事情，要扮演很多個角色，即你同時要做護士、醫生、家庭主婦、女兒及財務顧問。」

▲ 瑞心約6年前起照顧中風和患有認知障礙症的父母，父親於去年過身，現時主力照顧母親。

瑞心每天都到父母家中照顧他們，到晚上才回家。還要花時間尋找社區資源、申請支援服務。瑞心形容，自己好像突然失去所有私人時間，精神繃緊得晚上臨睡時，腦袋仍然在想著父母的情況。更甚的是，照顧工作亦令到她無法兼顧家庭，與子女相處的時間少了很多。

「其實我每一次去我父母家時，都會覺得自己好像去上班……」

照顧者易忽略自己

基督教香港信義會馬鞍山長者地區中心服務主任（高支援需要護老者服務）李海珊表示，護老者很多時都出現一個情況他們很疼惜身邊的長者、把長者放在首位，但卻忽略了自己的身心狀況，其實都需要受到關顧。「照顧者經常失眠、睡得不好，擔心很多事情。然而，身邊人都未必明白或體諒他們的辛苦。其實照顧者內心承受不少複雜情緒，但這些情緒好像都沒有出口。」

於是，信義會馬鞍山長者地區中心於2019年推出試驗計劃「賽馬會社工創新力量：Cafe C.照顧生活館」，為護老者提供喘息空間。Cafe C.由日常生活入手，透過舉辦不同的優質生活體驗活動，例如學習手沖咖啡、香薰按摩、伸展運動，讓護老者重拾生活，適時放鬆身心。Cafe C.試驗計劃成效良好，故於計劃結束後，中心把計劃納入恒常服務，讓更多護老者受惠。

▲ Cafe C.由日常生活入手，透過舉辦手沖咖啡、伸展運動等不同的體驗活動，讓護老者適時放鬆身心。

重尋自我 結伴同行

瑞心參加了Cafe C.活動約一年，初時覺得活動只有一個小時而已，未必有很大幫助，但後來發覺並非如此。「在這短時間活動中，我可以讓自己安靜思考。在這一小時內先放下父母，心思聚焦在在自己身上，不去想其他東西。」更重要的是，Cafe C.有同路人在一起，讓瑞心發現原來很多人都是這樣經過很艱難的日子。日子雖苦，但總可以度過。

「你聽到別人分享，你會覺得你不是這麼孤單、這麼晴天霹靂的事只發生在你身上。」

從照顧者福祉出發回應需要

照顧者年中無休地負起照顧責任，甚至放棄工作擔任全職照顧者，犧牲了個人的發展及社交生活。其實照顧者與其他在職人士一樣，同樣需要「放假」、休息喘口氣，才能保持良好的心境和體力繼續擔當照顧者的角色。

奈何現時本港並沒有全面的照顧者政策，社區上的支援服務亦供不應求。面對照顧者長期受壓，甚至壓力爆煲這個社會問題，香港社會服務聯會（社聯）倡議，政府應制訂「照顧者為本」的政策及服務，從照顧者福祉角度出發，回應照顧者的身心需要。

社聯建議：

建立「照顧者為本」政策，關注照顧者身心健康、個人發展及財務保障等需要

提供不同的喘息服務：短暫上門托管、住宿暫顧服務等

提供緊急支援服務：24小時支援熱線、朋輩支援、危機介入及輔導等

完善及恒常化照顧者津貼

提供培訓，裝備相關照顧知識，如照顧技巧和危機處理

推動建立照顧者友善環境，加強跨界別支援

增加社區服務名額

社聯的季刊雜誌《社情》今期探討照顧者支援議題，立即閱讀網上版

(特約)