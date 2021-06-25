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【孤單生日】邀22小孩參加兒子6歲生日會　媽媽心痛無人出席孤獨仔自己玩

育兒經 12:38 2021/06/25

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加拿大一名媽媽邀請22名小孩，參加兒子的6歲生日會，可是沒人出席。

每年小朋友的生日都是父母非常重視的日子，亦有家長會為孩子開生日會。近日加拿大一名媽媽於社交媒體分享，她邀請22名小孩參加兒子的6歲生日會，可是最終卻沒人出席，只得兒子形單影隻在公園玩，令媽媽為他感到難過。

據英國《每日郵報》報道，來自加拿大的TikTok用戶「@dawners86」近日在影片中講述，她為兒子JJ在公園舉辦6歲生日會，並邀請了22名小朋友出席。她當時透露︰

我們坐在公園裡參加JJ的生日會，一切準備就緒，他的生日會在半小時前開始，可是幾乎沒有人出現……我可憐的兒子。

難過兒子獨自在公園玩

心煩意亂的Dawn堅稱，她所在的地區已取消了新冠肺炎限聚措施，而她特別選在戶外空間大的公園舉行生日會，避免人群密集，也讓來賓感覺更舒適。從影片可見，一張桌子上擺滿紙杯小蛋糕、飲料和裝飾品，Dawn的兒子JJ則獨自在公園裡玩耍。

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Dwan為兒子沒有朋友陪伴過生日感到難過，認為「他值得更好的，他很了不起。」不少網民留言安慰Dawn母子，其中一名網民也經歷過類似情況︰

這發生在我兒子的8歲生日會上，我很抱歉，我撒謊並告訴他︰我一定沒有在請柬上貼郵票。

建議將禮物轉送兒童醫院

數十名網民提出為JJ送上生日卡及禮物，並詢問Dawn到底JJ喜歡甚麼東西。其後Dawn在另一段影片中回覆，兒子不缺玩具，只是想和朋友們共度時光，她感謝網民的建議，但請他們不必送禮物了。

她透露JJ非常有禮地詢問，網民會否轉為向附近的兒童醫院送上任何玩具或捐款，將愛心回饋給有需要的兒童。

Dawn補充，她給家人和朋友打了一大堆電話，看有沒有人可在短時間內再舉辦派對，這樣JJ還可以與其他人一起玩耍。而在生日會當天，最終有兩對父母出席，其中一個甚至帶來了一個自製的可愛玩具，挽救了這悲慘的一天。

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責任編輯：王明芳

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