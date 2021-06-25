  • 27°C
香港時間 : 2021625日 (週五) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家庭支柱】51歲好爸爸遠赴海外賺錢養家突猝死　妻隱瞞死訊盼子女考好公開試

親子 12:41 2021/06/25

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

好爸爸在新加坡工作時不幸猝死。

為了養活妻兒不惜出國打工，豈料在他鄉病逝，暫別變成永別。51歲內地男子遠赴新加坡做建築工，上月因腦出血離世，留下妻子和3名子女。妻子不欲影響一對龍鳳胎子女高考，一度隱瞞丈夫死訊。惟子女得知真相後，決定輟學盡快工作幫補家計。

綜合媒體報道，51歲、來自河北省的尹永強，在新加坡任職建築工人，5月4日在工地工作時，他突感不適，於是返回宿舍休息，但後來情況急轉直下，連走路都感到困難，同事見狀即時急召救護車送院，可惜搶救無效不治。據協助外地工人的義工熊剛指出，尹永強或是死於腦出血。

妻隱瞞丈夫死訊

尹永強家中尚有遺孀和3名子女，上有近80歲的父母，大仔剛畢業工作，另一對龍鳳胎子女則在今年參加高考。崔姓妻子得悉噩耗後，為了不影響子女準備考試，一個多月來都不敢把丈夫的死訊告訴他們。

直至高考結束後，剛巧又是父親節，妻子才向子女道出真相。熊剛表示，崔女士沒有工作，一家的經濟原本都靠尹永強。

家裡唯一的頂樑柱倒下去後，原本不富裕的家庭，更是雪上加霜。

尹永強在新加坡離世後，家中頓失經濟支柱。（網上圖片）

子女決定輟學工作

25歲大仔尹松表示，受疫情影響，家屬未能到新加坡處理父親火化一事，幸有僱主和義工協助，而目前仍在等待當局調查和保險公司對索賠的決定，希望獲得合理賠償。

據悉，尹永強的僱主夫婦及同事間共籌得約5.6萬港元，另外，熊剛亦在新加坡發起籌款，希望減輕死者家屬的重擔。尹松表示，弟妹知道父親的死訊後，考慮到家裡的經濟困難，都表示即使考上也不想報讀大學。

母親、祖父母身體都不好，他們不希望增加家庭負擔。

同場加映：【TOPick親子】陪愛妻抗腎病走過生死關口　歌手黃翊︰兒子是我們精神支柱

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳 

相關文章

【為愛重生】毒海浮沉30載工傷險死醒覺　好爸爸為妻女搣甩白粉癮重生
17:47 2021/06/17
【為愛重生】毒海浮沉30載工傷險死醒覺　好爸爸為妻女搣甩白粉癮重生
【離別之後】妻癌逝父兼母職日做10多小時養家　林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好
17:13 2021/06/18
【離別之後】妻癌逝父兼母職日做10多小時養家　林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好
【沒血緣的愛】20年照顧逾15個寄養孩子　暖心夫婦不求回報難忘「女兒」喊媽媽
17:36 2021/06/18
【沒血緣的愛】20年照顧逾15個寄養孩子　暖心夫婦不求回報難忘「女兒」喊媽媽

你可能感興趣

【為愛重生】毒海浮沉30載工傷險死醒覺　好爸爸為妻女搣甩白粉癮重生
17:47 2021/06/17
【為愛重生】毒海浮沉30載工傷險死醒覺　好爸爸為妻女搣甩白粉癮重生
【離別之後】妻癌逝父兼母職日做10多小時養家　林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好
17:13 2021/06/18
【離別之後】妻癌逝父兼母職日做10多小時養家　林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好
【沒血緣的愛】20年照顧逾15個寄養孩子　暖心夫婦不求回報難忘「女兒」喊媽媽
17:36 2021/06/18
【沒血緣的愛】20年照顧逾15個寄養孩子　暖心夫婦不求回報難忘「女兒」喊媽媽
家庭關係 育兒心得 家庭教育 爸媽心聲 新加坡

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶