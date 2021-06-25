【家庭支柱】51歲好爸爸遠赴海外賺錢養家突猝死　妻隱瞞死訊盼子女考好公開試

▲ 好爸爸在新加坡工作時不幸猝死。

為了養活妻兒不惜出國打工，豈料在他鄉病逝，暫別變成永別。51歲內地男子遠赴新加坡做建築工，上月因腦出血離世，留下妻子和3名子女。妻子不欲影響一對龍鳳胎子女高考，一度隱瞞丈夫死訊。惟子女得知真相後，決定輟學盡快工作幫補家計。

綜合媒體報道，51歲、來自河北省的尹永強，在新加坡任職建築工人，5月4日在工地工作時，他突感不適，於是返回宿舍休息，但後來情況急轉直下，連走路都感到困難，同事見狀即時急召救護車送院，可惜搶救無效不治。據協助外地工人的義工熊剛指出，尹永強或是死於腦出血。

妻隱瞞丈夫死訊

尹永強家中尚有遺孀和3名子女，上有近80歲的父母，大仔剛畢業工作，另一對龍鳳胎子女則在今年參加高考。崔姓妻子得悉噩耗後，為了不影響子女準備考試，一個多月來都不敢把丈夫的死訊告訴他們。

直至高考結束後，剛巧又是父親節，妻子才向子女道出真相。熊剛表示，崔女士沒有工作，一家的經濟原本都靠尹永強。

家裡唯一的頂樑柱倒下去後，原本不富裕的家庭，更是雪上加霜。

▲ 尹永強在新加坡離世後，家中頓失經濟支柱。（網上圖片）

子女決定輟學工作

25歲大仔尹松表示，受疫情影響，家屬未能到新加坡處理父親火化一事，幸有僱主和義工協助，而目前仍在等待當局調查和保險公司對索賠的決定，希望獲得合理賠償。

據悉，尹永強的僱主夫婦及同事間共籌得約5.6萬港元，另外，熊剛亦在新加坡發起籌款，希望減輕死者家屬的重擔。尹松表示，弟妹知道父親的死訊後，考慮到家裡的經濟困難，都表示即使考上也不想報讀大學。

母親、祖父母身體都不好，他們不希望增加家庭負擔。

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責任編輯：王明芳