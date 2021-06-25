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【僱傭糾紛】外傭發脾氣辭職感後悔　林芊妤體諒姐姐辛酸：大家互相遷就

娛樂 12:54 2021/06/25

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Coffee林芊妤與外傭姐姐重修舊好。

由藝人轉型瑜伽導師的Coffee林芊妤是網上知名KOL，加上分享可愛兒子翟伯伯的日常，Coffee每一個Post都受到關注。日前，她就發文求助想請新外傭，皆因現職外傭忽然發脾氣遞辭職信，不過雙方經溝通後已解決問題，外傭姐姐選擇繼續留低。

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Coffee最近因外傭姐姐一事感苦惱。（Instagram圖片）

【媽媽最痛】林芊妤懷第二胎不幸流產　Coffee：生活有時會讓人摔一跤

外傭發脾氣辭職

之前，Coffee指外傭姐姐在餵囝囝「伯伯」食飯時，經常開電視及手機讓他看，但卻不承認，外傭姐姐更發脾氣掉毛巾，又以不懂得照顧小朋友為由辭職，並叫Coffee另找外傭。

此情況令Coffee措手不及，連忙在IG出Story詢問網民有沒有好姐姐介紹？

Coffee亦無奈接受姐姐辭職，不過她亦有感謝姐姐過去3年對囝囝及家庭的照顧，讓她可安心外出工作。

她又表示已把姐姐視作家人，難短時間再重新習慣另一個人在家中，之後姐姐亦感愧疚指其實不是真的想辭職，只是當時意氣用意，希望可以繼續留下工作。

Coffee的外傭姐姐本來發脾氣辭職。（Instagram影片截圖）

體諒外傭的辛酸

因此，Coffee便與姐姐和好，不用為找新姐姐而煩惱。而姐姐也答應Coffee發生事會告訴她，不會再為方便及怕麻煩而說謊。

Coffee亦選擇相信姐姐，更體諒地指：「她是第一次犯錯，而每個人也有機會犯錯，姐姐都會有脾氣、攰、唔舒服，加上她也會想念在印尼的兒子，情緒不好變相有時有小脾氣，大家要互相遷就。」實在是位好僱主。

【減肥大作戰】Coffee林芊妤分享減肥飲食陷阱　10種食品或愈吃愈肥

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同場加映：李君妍專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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