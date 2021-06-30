【東京奧運】FILA推限定Road to Tokyo服裝系列　大玩經典紅白藍三原色及寬大條紋元素投入奧運狂熱

▲ FILA推限定Road to Tokyo服裝系列。（圖片由FILA提供）

「東京奧運」將於7月23日正式揭幕，意大利時尚運動品牌FILA與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）在東京奧運會期間合作推出限定Road to Tokyo（RTT）服裝系列，於6月30日起發售，讓大家可投入東京奧運熱潮！

▲ 出戰奧運的港隊代表穿上新制服拍攝，展現鬥志和決心。左起：劍擊港隊代表蔡俊彥、 空手道港隊代表劉慕裳、劍擊港隊代表張小倫、滑浪風帆港隊代表陳晞文及鄭俊樑。 （圖片由FILA提供）

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

FILA與港協暨奧委會，成為中國香港代表團官方指定運動服裝合作夥伴，為中國香港代表隊設計奧運會制服，讓香港精英運動員以簡約與型格兼備的時尚運動風格，迎戰東京奧運會。同時，FILA亦推出限定Road to Tokyo（RTT）服裝系列，讓市民一起投入奧運狂熱。

點擊大圖了解女裝詳情：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

RTT系列以FILA贊助港協暨奧委會代表及運動員的制服作為設計藍本，同時加入FILA 紅、白、藍DNA色調，以FILA 的運動元素強調了意式優雅時尚的品牌理念。

服裝採用了今季大熱的天藍色，營造色彩繽紛、充滿夏日的感覺，並於領口、手袖加入品牌紅白藍三原色的撞色效果及寬大條紋元素，更顯時尚。

這套限定系列包括短袖T恤、Polo T恤、運動長、短褲、外套等，更有配合今次東京奧運的和風外套。服裝設計上加上香港奧委會官方Logo及Road to Tokyo圖案刺繡，富有紀念價值。

點擊大圖了解男裝詳情：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

限定Road to Tokyo（RTT）服裝系列，數量有限，於6月30日起於FILA中環旗艦店、銅鑼灣SOGO百貨專櫃及FILA 香港官方網店發售。

FILA中環專門店地址：香港中環皇后大道中37號余道生行地舖

FILA銅鑼灣專門店地址：銅鑼灣祟光百貨4樓408號舖

FILA Hong Kong官網：https://www.fila.com.hk

同場加映：更多簡易親子食譜，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick



【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI



訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2



責任編輯：王芷瑩