【台灣疫情】丈夫呼吸衰竭放棄急救　妻子跪地哭求醫生：拜託救他

▲ 丈夫呼吸衰竭放棄急救，妻子跪地哭求醫生「拜託救他」。

台灣疫情持續升溫，對當地醫療系統構成沉重壓力，有前線急症醫生分享，指早前一位年輕病人因呼吸衰竭被送進醫院，喘著氣說「不想急救」，但他的妻子幾乎跪著拜託醫生救他。眼見這個畫面，令醫生不禁心酸，並說道「其實，我沒這麼勇敢」。

台灣急症室醫生田知學昨日（25日）於Facebook專頁發文，指在疫情期間，她當值的區域要負責處理有生命危險、需要搶時間急救、但感染狀態不明的病人。日前，一名年輕的病人因呼吸衰竭被送來，他尚有意識時，費力地喘息著說，「不想急救」，但其妻子在急症室外，幾乎跪著拜託醫生救他。

醫療團隊迅速衡量整體狀況，認為該名病人仍有搶救機會。田知學憶述搶救情形，指病人重逾100公斤，插管困難，期間曾失敗2次，幾乎一度心跳停止，在一陣忙亂後，終於將病情控制住，「暫時打贏了和死神的第一回合」。

田知學走出急症室時，看到病人妻子跪在外面哭泣，頓時愣在原地：

我必須要先緩解自己的情緒...閉上眼，剛剛困難插管中，和他最近距離的時候...我們不只跟死神交手，死神也偷偷地親吻我的額頭...手顫抖著，心也是...其實，我沒有那麼勇敢...

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田知學又說，疫情大爆發，每一個在醫療前線的人員，無論是緊急救護員、醫護、醫檢師、救護車司機等等，心中都承載著相當的情緒和壓力，「但是我們還是選擇繼續留在現在的位置」。

她呼籲民眾繼續留在家中抗疫，雖然未知何時才能順利控制住疫情，但她強調，

我們不要重新來過！絕對不要！提早鬆懈，我們離回到原來生活步調的時間就更加遙不可及。

田知學曾分享過另一案例，有垂死的老人急需插管搶救，但床位已經爆滿，只能在戶外插管，最後家屬決定放棄急救，令醫生不禁落淚，並形容情況如同「噩夢」。詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣