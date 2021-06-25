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【識貨】陳嘉佳愈戰愈勇升呢「超強Sales」　細細粒率女隊員圍攻王祖藍

娛樂 12:47 2021/06/25

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《識貨》

由鄭裕玲帶領兩名鮮肉鄭衍峰及孔德賢主持的TVB真人競技綜藝show《識貨》，由陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳（細細粒）、何遠東、黃建東、蔡國威、路芙及黃頌明8位「見習主播」在沒劇本下，靠口才、急才及轉數等說服現場觀眾「入貨」。

路芙指冇血性

近年在網絡累積了一定直播帶貨經驗的細細粒，在昨晚（6月24日）播出的一集中可謂愈戰愈勇。

於新一輪雙人淘汰賽，細細粒唔單止Head住拍檔路芙，更升呢「超強Sales」全程拎住大堆資料與計數機為家庭觀眾向客戶殺價，數口精的她唔單止計數快，而且氣勢逼人讓客戶冇「還價」機會，「氣場」遠勝對手黃建東與蔡國威。

路芙亦直指細細粒狼死：「喺佢身上，學到要『見你唔到』，佢係冇血性嘅，但有時殺價就係要冇血性！」加上細細粒直播期間可以45分鐘唔停口sell個不停，令Do姐亦忍不住深表佩服。

「殺」到性起的細細粒，今天（6月25日)晚播出的一集中繼續「強攻」。

為籌錢做慈善，女子組與男子組分別殺入無綫化妝間四出尋覓善長，女子組甫開始即「Mark實」正值化妝的王祖藍，由於眾女「連珠炮發」圍攻祖藍，祖藍極速「就範」捐出一萬元善款，令男子組陷入苦戰，細細粒事後更得戚謂：「男子組輸在唔知王祖藍先生喺邊度搵！」

除了祖藍，方力申、何廣沛、湯盈盈、劉穎鏇、朱凱婷等人亦先後被「生擒」，場面混亂兼笑料百出。

而今晚（6月25日）的一集，丁子朗及郭子豪現身「踢館」，令比賽更見緊張。

撰文 : TOPick柴犬出動

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