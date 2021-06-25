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【保釋被拒】涉去年6.4參與非法集結判囚　岑敖暉袁嘉蔚申保釋候上訴被拒

社會 12:43 2021/06/25

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正在服刑的岑敖暉向高等法院申請保釋候上訴被拒。（資料圖片）

2020年6.4悼念集會，警方以限聚令為由拒絕批准集會，壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒等共24人被票控，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴等4人早前承認參與未經批准集結罪被判監4至10個月。正在服刑的岑敖暉及袁嘉蔚今（25日）向高等法院申請保釋候上訴被拒，上訴聆訊將排期進行。

兩名申請人岑敖暉及袁嘉蔚，早前承認參與未經批准集結罪，分別被判監6個月及4個月，兩人就刑期提出上訴，今向高等法院申請保釋候上訴被拒。

岑敖暉、袁嘉蔚、黃之鋒及梁凱晴4人早前已認罪，黃被判囚10個月、岑判囚6個月、袁及梁判囚4個月。

案件餘下20名被告，其中何秀蘭及楊森擬認罪，押後至9月9日處理答辯。另外8人擬否認控罪，分別為李卓人、蔡耀昌、梁錦威、趙恩來、鄒幸彤、梁國華、胡志偉及何桂藍。其案件排期於11月1日開審，審期10天，以英語進行。

其餘10人未有答辯意向，押後至7月23日再訊，被告包括何俊仁、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、麥海華、梁國雄及朱凱廸。

他們分別被控於2020年6月4日明知而連同他人參與未經批准集結、非法煽惑他人明知而參與1個未經批准集結，以及與他人舉行1個未經批准集結。

另外，羅冠聰及張崑陽早前缺席聆訊被通緝。

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記者：林育慧

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