【自強不息】心痛爸媽賺錢辛苦不上補習班 劏房女生靠補充練習惡補英文入Band1

▲ 藝琳靠自己的努力考上Band1中學。

懂事的孩子最令人暖心。佛教慈敬學校小六女生李藝琳，與爸媽弟弟居住在劏房，她小三時回到香港讀書，因英文不合格而留級，爸媽安排她去補習。年紀輕輕的她眼見爸媽賺錢的艱辛，自己找理由不再上補習班，靠做補充練習惡補英文科，遇到不懂的知識就上網找答案，她憑藉自己的努力，成功獲派黃大仙區一間Band1中學。

李藝琳樣子乖巧，臉上總是掛上微笑，訪問期間筆者寫下採訪重點時，她總是好奇地看著筆者寫的一字一句，相當好學。藝琳在小三時回到香港讀書，與爸爸媽媽弟弟住在狹窄的劏房，爸爸每日早出晚歸，媽媽間中去做兼職補貼家計，她則肩負起接弟弟回家的責任，老師形容她是個好姐姐。

藝琳的老師表示，去年疫情改為在家學習，藝琳和弟弟需要在狹窄的家中上網課，為了互不騷擾，她將書桌放在廚房門口上課，媽媽在後面炒菜煮飯，她則戴上耳機坐在iPAD面前，在油煙彌漫中專心上課，

我好欣賞她呀，阿媽係後面炒菜，她完全不受影響，好專心！

回想小三到佛教慈敬學校申請插班生，藝琳英文成績不合格，最後留級一年重讀。為了追上進度，藝琳的爸爸媽媽曾經為她請上門補習老師，她之後主動要求不再請補習老師，也不去補習班，而是購買補充練習自己在家中操練「惡補」英文。被問到如果遇上不懂的知識怎麼辦？藝琳毫不猶豫地表示，「我會自己上網找答案！」

問及不去補習社的原因是否心痛爸媽賺錢辛苦，藝琳露出生性的笑容，自信地表示「我自己溫就可以！」惡補英文的方法離不開勤讀苦練，學習英文最基本是從生字入手。

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藝琳分享，她記英文生詞時會寫一次，再默寫一次，務求令自己記入腦；英文語法則要靠做練習，她透過做補充練習找出當中的規律；至於聽力及口語，她則透過觀看英文動畫片加強聽說能力。透過自己的努力，藝琳在小五的英文測驗中取得優異成績，

我每日都會花1至2個小時重溫學習過的知識！

藝琳還有個「秘密武器」，她有一本重點筆記，專門記下自己在功課、測考中常犯的錯誤，不時拿出來溫習，「提醒自己下次不要再做錯！」

離校在即，藝琳除了感激爸媽外，也感激老師的栽培。她難忘自己重讀時，班主任得悉她的情況會主動關心，協助她融入校園，並提醒她學習的要點，令她儘快跟上進度。

她沒有上過任何興趣班，但藝琳表示，學校有很多不同的活動令她們參與，如跳舞、籃球、視藝等，她更是學校籃球隊的成員，更代表學校比賽參賽奪得獎項。

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記者：鄺嫻