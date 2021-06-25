【新冠肺炎】19歲少女抵英國後確診　元朗御庭居第二座須強制檢測

▲ 19歲少女在6月13日乘搭CX251航班離港前往倫敦。

新冠肺炎疫情放緩，衞生防護中心公布，本港今日（25日）本地零確診，僅新增4宗輸入個案，涉及2男2女，年齡由20歲至56歲，當中2人由英國抵港，其餘由印尼及孟加拉抵港。

另外衞生防護中心今日獲英國衞生當局通報，涉及1宗於英國確診的個案，患者是19歲女病人。她於6月13日乘搭CX251航班離港前往倫敦。她於6月16日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。她沒有病徵，於6月22日再進行的檢測結果呈陰性。

▲ 元朗御庭居第二座今日會被納入強制檢測公告。（資料圖片）

衞生防護中心正繼續與英國衞生當局跟進個案，並就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她曾居住的大廈（元朗御庭居第二座），今日會被納入強制檢測公告。任何於5月31日至6月13日期間曾身處該大廈內超過2小時的人士，須在6月27日或之前接受強制檢測。

至於昨日（24日）新增的源頭不明個案，27歲香港航空男地勤，驗出帶有L452R變異病毒株。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊，今（25日）就最新病毒基因排序結果發現，該名男子病毒基因屬於變種病毒Delta，是首次在本地源頭不明個案發現Delta變種病毒。

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