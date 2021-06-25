【超市大搜查】日雜《LDK》比拼13款$100元以下平價化妝水　多款A級化妝水保濕力超強平靚正【附完整名單】

▲ 日雜比拼13款$100元以下平價化妝水。

平價都有好貨！日本雜誌《LDK》日前比拼13款1000日元以下平價化妝水，透過實測其保濕力、成分、易吸收度等等，列出排行榜。當中，A級的化妝水都有超強保濕力，絕對是平靚正之選。

13款平價化妝水，不乏熱門及香港常見品牌，例如肌研、Sana豆乳、無印良品、Naturie薏仁、TOPVALU，部份產品在香港本來就有性價比高的美譽，到底經實測後，是否真的又平又夠保濕？

是次實測主要有4項標準評分：

保濕力：在手臂上塗抹各產品同樣份量的化妝水，30分鐘後用儀器測量肌膚水分，並與塗抹前比較。

成分：由專家檢查產品的成份。

易吸收度：在壓縮海綿滴入一定的化妝水，1分鐘後檢查海綿的膨脹程度。膨脹愈高，化妝水就愈容易吸收。

使用感：由讀者盲測使用感受。

排名以「保濕力」15分、成份10分、易吸收度5分、使用感5分來進行評價及排名。

排名第13至6位：

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排名第5至1位：

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綜合13款，《LDK》最推薦排名第1的小林製藥KESIMIN浸透化妝水-非常保濕。該化妝水具高保濕力，含有解決所有成人皮膚問題的成分，不妨一試。

《LDK》亦分享正確使用化妝水的方法，將保濕效果最大化。

1.首先取合適的份量

2.用手輕輕塗抹肌膚，再用雙手輕輕按壓。

太大力不但無法提高滲透力，反而會對肌膚造成刺激。

3.急著用下一樣護膚品，反而會減弱減自的效果，建議待化妝水滲入皮膚後再用下一樣護膚品。

同場加映，比拼9款美白精華使用1個月後成效：

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責任編輯：楊宛茜