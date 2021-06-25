【家庭慘劇】20歲大學生疑不滿父親勸搵工　槍殺父母與妹妹後謊稱有賊入屋

▲ 美國一名20歲大學生疑不滿父親勸搵工，槍殺父母與妹妹。

美國日前發生一宗命案，6旬夫婦與19歲女兒在家中遭槍殺亡，報案人20歲男子是死者的家人，他供稱有賊入屋，及後警方發現他編造故事，是涉案兇手，疑不滿父親建議搵工或搬離家而動殺機。

父母及妹妹死於槍傷

據美國電視台《KCRG》報道，美國愛荷華州於上周二（15日）上午8時許，警方接報到場揭發一宗三屍命案，發現夫婦68歲Melissa Ferne Jackson和61歲的Jan Perry Jackson，以及19歲女兒Sabrina Hana死於槍傷，陳屍在不同房間。

兒子Alexander Ken在場並是報案者，他腳部受輕傷，稱一名蒙面賊入屋槍殺他的父母及妹妹。正當家人遭到襲擊時，他正在睡覺，槍聲吵醒了他，之後他被蒙面賊人擊中腳部。

▲ Alexander治療腳傷後接受盤問。（影片截圖）

20歲大學生涉殺家人

之後Alexander到醫院接受治療。經過一天的調查，警方沒有發現任何強行進入屋盜竊的跡象，發現Alexander的供詞不實，並懷疑他是涉案兇手。加上，警方在住宅內找到了一把半自動步槍，相信是涉案凶器。

Alexander之前未有任何犯罪記錄，他否認有向家人開槍，但承認父親近日叫他需要找份工作或搬出去住。20歲大學生Alexander似乎討厭聽父親的意見，疑失控殺人。目前Alexander已被逮捕，並遭檢方依三項一級謀殺罪起訴，面臨終身監禁，不得保釋。

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面臨終身監禁

助理檢察官Ryan Decker在地方法院出庭應訴指控Alexander，指出這是一宗可怕的謀殺案，是對母親、父親和妹妹的處決。

被告編造一個竊賊的故事，表明他出於惡意行事，並有計劃地逃脫這些謀殺。

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責任編輯：王明芳