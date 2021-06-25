【寶寶大過天】陳自瑤爆喊道出全職媽媽辛酸　有汗出無糧出被囝囝奶奶當廢人

▲ 陳自瑤在第9集《寶寶大過天》道出全職媽媽的辛酸。

TVB熱播劇集《寶寶大過天》講述父母湊B辛酸及婆媳之間的矛盾，昨晚（24日）最新一集劇情講述全職媽媽的辛酸，陳自瑤（Yoyo）飾演的全職媽媽葉帆與兩名兒子起爭執，被兒子斥責無用，還揚言想換媽咪，葉帆一怒之下衝出後樓梯爆喊，表妹康雅悠（岑麗香飾）去安慰她。

▲ Yoyo飾演兩子之母，入型入格。（影片截圖）

《寶寶大過天》昨晚第9集劇情講到「全職媽媽的悲歌」，原本有很多理想的康雅悠開始不甘做全職媽媽，答應了媽媽方楚翹（龔慈恩飾）提出請工人姐姐幫忙。葉帆邀請表妹悠悠教兩子做小學功課，自己去做家務，但一不留神煲燶湯，被大仔斥責無用。

媽媽經常教錯功課，我們成績才這麼差。你真的沒用，我同學的媽咪不知多厲害，我寧願悠悠姨姨做我媽咪，也不要你當我媽咪！

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全職媽人工應該高過CEO

葉帆聞言非常激動打仔，再衝出後樓梯爆喊，悠悠安慰她做全職媽媽身兼20幾種職務，湊小孩、打掃、煮飯等，如果有糧出年薪應該超過百萬，高過大公司CEO，但葉帆呻全職媽媽實際有汗出無糧出。

她最不滿是被奶奶看扁，「覺得你只是伸手索錢，當你是廢人。」其實媽媽為慳家凡事要計到盡、慳到盡，還要24小時On Call，不能放假，任勞任怨。

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慨嘆生活枯燥低學歷

同樣是全職媽媽的悠悠明白苦況，直指葉帆最難受不是怕辛苦，而是兩個兒子不感激媽媽。葉帆慨嘆自己讀書少、底子差，不懂得教導兒子，又明白老公志淙（張頴康飾）工作辛苦，自己忍得就忍，但面對枯燥的生活，她也不禁呼喊︰

平時不是去街市就是去學校，不是學校就是家裡，我就快瘋了！

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網民大讚Yoyo昨晚演得好，建議應該讓Yoyo做主線，有媽媽網民指Yoyo做到「媽咪幾唔開心都唔嬲啲小朋友」的感覺，「其實湊小朋友唔係辛苦，係最驚有人在旁邊阿吱阿咗。」網民普遍讚劇集寫實劇、溫馨貼地，並讚劇情開始好睇。

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責任編輯︰林綺玲