【參賽奧運】馬會馬術隊及殘疾人馬術隊4騎手　獲出戰東京奧運及殘疾人奧運會資格

▲ 馬會馬術隊騎手何誕華是香港首名取得奧運馬術三項賽資格的騎手。(馬會提供圖片)

香港賽馬會宣布，馬會馬術隊一名騎手及殘疾人馬術隊三名騎手，將代表香港參與東京奧運會及殘疾人奧運會，為香港馬術在這兩個運動會中，最多運動員獲得參賽資格的一屆。



馬會馬術隊成員何誕華（夥拍馬匹：Tayberry）透過在亞洲及大洋洲區的個人排名，取得2020年東京奧運會的參賽資格。何誕華在賽事延期舉行期間，一直保持良好備戰狀態，並於歐洲參與多個國際賽事，得以在今年6月21日的截止日期前，取得奧運馬術三項賽所需要的「最低參賽資格要求」 (Minimum Eligibility Requirements, MER)，是首次有香港馬術運動員，在三項賽項目取得奧運參賽資格。



何誕華自7歲起於馬會薄扶林公眾騎術學校習騎，他目前於英國受訓。何誕華分別於2019年的國際馬聯亞洲錦標賽及2014年的亞運會，獲馬術三項賽團體賽銀牌及銅牌。

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殘疾人奧運方面，香港將首次派隊參與團體賽事，3位成員包括曾參與兩屆殘疾人奧運會的謝佩婷、曾靝賜和鍾美娟，他們三人皆來自馬會殘疾人馬術隊，並已取得殘奧馬術盛裝舞步項目所需的「最低參賽資格要求」，將於東京殘奧出戰個人及團體馬術盛裝舞步項目。



馬會行政總裁應家柏表示，4位香港馬術運動員成功取得出戰東京奧運及殘疾人奧運會的資格，對此感到非常高興。他又指，全賴騎手的努力及馬會團隊的支援，騎手在極具挑戰的一年，仍能保持最佳備戰狀態，並祝願所有騎手在比賽中有出色的表現。



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責任編輯：郭詩詩