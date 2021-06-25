  • 27°C
香港時間 : 2021625日 (週五) 14:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【單對單】黃日華遊九龍城憶愛妻生前點滴　華哥走出陰霾：要接受事實懂得放下

娛樂 13:45 2021/06/25

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

黃日華接受《單對單》主持黎芷珊訪問。

由黎芷珊主持的一連4集的TVB全新訪談節目《單對單》，將於本周六（6月26日）晚上在翡翠台首播，為了帶出「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」主題，黎芷珊每集嘉賓請來「愛妻號」黃日華，以及「青春的秘密」米雪。

【錯失太易】黎芷珊近年親友相繼離世　芷珊姐姐後悔年青時未與媽媽好好溝通【有片】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

女兒全力支持

當中，華哥黃日華的太太梁潔華在去年5月不離病魔逝世。華哥與愛妻天人永訣，經過一年時間，亦已逐步出喪妻陰霾，他在節目憶述失去愛妻後的感受及痛苦，並如何藉著好友與女兒芷晴的支持重拾生活正軌。

華哥向芷珊透露之前與太太在九龍城留下不少回憶及足迹，縱然昔日快樂時光已無法重現，但現時重遊舊地也會盡量回想開心事：「一定要懂得放下，要接受事實！」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

願為愛妻減壽

對街坊情也極為重視的華哥，坦言失去妻子後，人生經歷了重大轉變：「之前我係24小時照顧佢，佢突然走咗，好似做人冇咗目標，你唔知今日要啲做咩。」

他無奈地表示：「好似好多時間剩咗喺度，因為最想照顧嘅人已經唔喺度。見到張床會諗起佢，見到衣櫃啲衫又諗起佢，見到啲相又諗起佢，心情係不受控制咁好Down。」

華哥又謂難忘太太臨終前痛苦表示「我唔想死」，談及看著愛妻意志力逐漸消失。

華哥更數度哽咽稱：「我見到真係好心痛，我成日唸經時都講，你畀佢好番吖，我短十年命、廿年命都冇所謂。」華哥又謂當一覺醒來發現已沒有人睡在身旁時，他便真正意識到愛妻已不在身邊，並慢慢開始適應另一種生活。

同場加映：邱芷微陳志忠訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【離別之後】妻癌逝父兼母職日做10多小時養家　林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好
17:13 2021/06/18
【離別之後】妻癌逝父兼母職日做10多小時養家　林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好
【愛妻號】太太拗柴張兆輝大為緊張　與關禮傑聚會堅持當場為妻冰敷傷患
12:12 2021/05/03
【愛妻號】太太拗柴張兆輝大為緊張　與關禮傑聚會堅持當場為妻冰敷傷患
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
12:55 2020/11/23
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面

你可能感興趣

【離別之後】妻癌逝父兼母職日做10多小時養家　林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好
17:13 2021/06/18
【離別之後】妻癌逝父兼母職日做10多小時養家　林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好
【愛妻號】太太拗柴張兆輝大為緊張　與關禮傑聚會堅持當場為妻冰敷傷患
12:12 2021/05/03
【愛妻號】太太拗柴張兆輝大為緊張　與關禮傑聚會堅持當場為妻冰敷傷患
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
12:55 2020/11/23
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
黃日華 梁潔華 黃芷晴 黎芷珊 娛樂人物職業 演員 家庭關係 TVB 綜藝節目 夫妻之道

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶