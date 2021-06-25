【單對單】黃日華遊九龍城憶愛妻生前點滴　華哥走出陰霾：要接受事實懂得放下

▲ 黃日華接受《單對單》主持黎芷珊訪問。

由黎芷珊主持的一連4集的TVB全新訪談節目《單對單》，將於本周六（6月26日）晚上在翡翠台首播，為了帶出「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」主題，黎芷珊每集嘉賓請來「愛妻號」黃日華，以及「青春的秘密」米雪。

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女兒全力支持

當中，華哥黃日華的太太梁潔華在去年5月不離病魔逝世。華哥與愛妻天人永訣，經過一年時間，亦已逐步出喪妻陰霾，他在節目憶述失去愛妻後的感受及痛苦，並如何藉著好友與女兒芷晴的支持重拾生活正軌。

華哥向芷珊透露之前與太太在九龍城留下不少回憶及足迹，縱然昔日快樂時光已無法重現，但現時重遊舊地也會盡量回想開心事：「一定要懂得放下，要接受事實！」

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願為愛妻減壽

對街坊情也極為重視的華哥，坦言失去妻子後，人生經歷了重大轉變：「之前我係24小時照顧佢，佢突然走咗，好似做人冇咗目標，你唔知今日要啲做咩。」

他無奈地表示：「好似好多時間剩咗喺度，因為最想照顧嘅人已經唔喺度。見到張床會諗起佢，見到衣櫃啲衫又諗起佢，見到啲相又諗起佢，心情係不受控制咁好Down。」

華哥又謂難忘太太臨終前痛苦表示「我唔想死」，談及看著愛妻意志力逐漸消失。

華哥更數度哽咽稱：「我見到真係好心痛，我成日唸經時都講，你畀佢好番吖，我短十年命、廿年命都冇所謂。」華哥又謂當一覺醒來發現已沒有人睡在身旁時，他便真正意識到愛妻已不在身邊，並慢慢開始適應另一種生活。

同場加映：邱芷微陳志忠訪問