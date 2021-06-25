【校長專欄】推動關愛文化助家長孩子抗「疫」境　崇真小學暨幼稚園校長︰聆聽學生聲音

▲ 崇真小學暨幼稚園推動關愛文化，助家長孩子抗「疫」境。

發自內心為學生提供情意支援，讓孩子愛上學習，快樂成長，這是教育工作者共同的願景，也是家長關注的三大選校要素之一。為此，學校必須從多方面推動關愛文化，並將愉悅的成長氛圍延伸至家庭。

建立關愛校園的文化是最關鍵的一步，本校是基督教學校，每週均會為教師舉辦祈禱會，一方面以信仰的正面力量互相勉勵，另一方面共同為同工及學生們的個人需要祈禱。於是，教師之間漸漸形成一種互相關懷的文化，也鼓勵了教師真心實意地關注學生的需要，共同祈禱與輔助學生成長。

以去年為例，面對疫情及長時間在家線上學習，家長及學生尤其需要愛與關懷，教師的關愛並沒有因停課而減少，反而加倍關顧和支援各個家庭的需要，不僅以電話、Google Meet、ClassDojo等途徑與家長及學生保持交流，更為任教的學生送上心意卡，親筆寫下關心及鼓勵的文字，學生感受到教師的支持，教師也從學生的回信中獲得力量，彼此關愛，共渡「疫」境。

要讓孩子在校園裏感受到被關顧的歸屬感，除了「付出」，還須「接納」。本校特設開放平台聆聽學生的聲音，每週一、三、五上午7：25至7：40，我均會親自主持「清晨自由講」，恆常與學生相聚，同學們可自由參與，直接向我表達他們對學與教、校舍環境、學校政策等各方面的意見。學生們都很踴躍發言，我能從中了解學生的感受，並作出檢討與改善，學生也因此感到備受重視。

最讓我感到驚喜的是，疫症並沒有消磨了學生的學習意欲，學生們都透過「清晨自由講」紛紛表達希望回校上課甚至增加課時的強烈願望！為此，我將學生的心意轉達予全體教職員，並獲得大家支持，同意每14日進行一次檢測並向教育局申請全校恢復半天面授課，以回應學生的期盼。

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學校也重視與家長的溝通協作，除家長日外，教師亦會在有需要時致電家長，與家長保持緊密、友好的協作關係，共同輔助孩子成長。教師還會進行家訪，了解學生的家庭狀況，從而建議家長如何支援子女的學習。為讓家長掌握支援孩子學習及情意需要的技巧，學校亦會邀請校本教育心理學家及教育專家定期為家長舉辦講座或小組甚至個人交流會，務求為家長排解教養子女的疑難，輔助各個家庭建立更融洽的親子關係，從而為學生營造更正面的成長氛圍。

一所學校的品德教育、學術水平和教師的熱誠及對學生的關顧，對孩子的成長有深遠的影響。在這三方面為孩子提供足夠的、多元化的支援與鼓勵，方能使學生樂於求知，追求進步，也才能讓學校成為孩子發自內心喜愛的「母校」。

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