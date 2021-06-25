【雀鳥保育】調查指后海灣棲息地12種水鳥數量平均大減逾8成　研究團隊籲加強保育濕地

▲ 嶺大科學教研組及香港觀鳥會研究團隊。（受訪者提供）

嶺南大學科學教研組聯同香港觀鳥會在后海灣棲息地進行調查，統計42種會到飛到該地區的水鳥在過去20年間的數量變化，今日（25日）公布調查結果。調查發現，有12個物種的種群數量近年飛到后海灣的數量顯着減少，平均下跌逾8成，部分物種於10年再沒有飛到該地；有9種物種組群數量有上升，相信與保育成效有關。有關發現已於國際學術期刊《Frontiers in Ecology and Evolution》上發表。

香港觀島會自1998年起每月都會進行水鳥普查，觀察到后海灣地區，即香港西北部位置，包括米埔濕地等地，度冬水鳥物種數量變化。嶺大和香港觀鳥會的研究團隊今次分析了由1998至2017年期間的42個越冬水鳥物種的數量變化，發現有12個物種到后海灣的種群數量顯著減少，跌幅平均逾8成。根據中國及日本的相關研究，其中3個物種，即白骨頂、針尾鴨，及卷羽鵜鶘，在其他地方停留數量都有下降趨勢，屬區域性減少。

嶺大科學教研組助理教授宋亦希指出，以卷羽鵜鶘為例，近10年已沒有在后海灣地區觀察到該雀鳥停留，而在90年代至2005年前，當時平均會有10多隻停留，跌幅是100%。而白骨頂，以往平均會有2千至3千隻在該地停留，近10年就只有約100隻，跌幅亦逾9成。翹鼻麻鴨則由以往有1000隻會到后海灣棲息，大幅下降至近5至10年的每年數隻。

▲ 每年只有數隻翹鼻麻鴨飛到后海灣地區。（受訪者提供）

宋亦希分析，如果雀鳥的遷徙路線會經過黃海，其減少的幅度會比較多，相信是與黃海地區在過去50年間，沿海城市受開發而導致泥灘生態價值大幅下降有關。團隊亦發現，體型較大的物種，例如卷羽鵜鶘，數量跌幅較高，估計與人類狩獵有關。另外，在西伯利亞南部繁殖的物種，數量跌幅亦較高，相信與全球暖化有關。

香港觀鳥會總監余日東指出，東亞—澳大利西亞遷飛區是不少水鳥物種的遷徙路線，而由於沿海城市逐漸開發，令沿海泥灘及濕地被填平，雀鳥沒有中途站，「好似整個飯堂消失，雀鳥就沒有足夠糧食」，是導致牠們數量減少的其中一個可能原因。

不過，研究亦發現有9款物種的數量有上升，包括黑臉琵鷺、黑翅長腳鷸、池鷺等，其中黑臉琵鷺的數量有大幅上升，相信是與政府投入保育資源、狩獵情況減少有關。至於其餘8種物種種群數量上升的原因，宋亦希表示，由於沒有附近其他棲息地的數據，具體原因不明，但估計與其他沿海濕地被開發，而后海灣變化較少有關。

▲ 黑臉琵鷺數量有上升。（受訪者提供）

余日東表示，數據指出，部分將后海灣當停棲地的雀鳥數目上升，相信與保育工作有關，反映保育對后海灣地區的濕地產生積極影響，因此須長期對水鳥進行監察，確保並加強現有保育政策。他又強調，米埔濕地及后海灣地區是雀鳥遷徙期間的一個重要落腳地，所以要保持保育工作，包括監測沒有非法傾倒泥頭的情況。

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記者：黃悅晴