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【入境限制】法國列香港為綠區名單　未打針持核酸證明也可入境免檢疫

社會 13:48 2021/06/25

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法國放寬對香港的入境限制。

法國外交部最新公告稱，按各地新冠肺炎的最新情況，香港於邊境開放名單之中，列入綠區，跟歐盟成員國、日本、美國等國家公民看齊，不用打疫苗也可出入法國觀光。不過出入境人士，需持有PCR核酸檢測陰性證明。入境後毋需再做檢測，也不用檢疫隔離。

法國的邊境開放名單，分類共有綠色、橙色、紅色3種。按最新情況，綠色名單的地區還有澳洲、南韓、日本、新加坡等國家。綠色地區表示「沒有出現任何活躍病毒傳播，也沒有發現任何令人憂心的變種病毒」。

按法國外交部公告，綠區入境者無論有否接種疫苗，都可以入境法國，包括旅行。倘未完成接種疫苗，入境要附有有效PCR核酸檢測陰性證明。入境後毋需再做檢測，也不用檢疫隔離。

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責任編輯：吳卓峰

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