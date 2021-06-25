【消暑攻略】炎夏高溫小童易中暑後果可大可小　中醫推介兩款消暑祛濕湯水及茶飲

▲ 註冊中醫師林婉珺推介幾款小童消暑食療，家長不妨在家試煲。

炎炎夏日，氣溫高企，熱得令人透不過氣。暑假將至，學童不用上課，自然經常走到室外跟陽光玩遊戲，不過高溫加上猛烈的太陽，身體機能未發展成熟的小朋友會容易中暑，後果可大可小。以下由中醫師推介消暑濕的湯水及茶飲，打好小朋友身體的底子，預防中暑有辦法。

夏日陽光充沛，火傘高張，小朋友的身體也會受到悶熱的天氣影響。註冊中醫師林婉珺解釋：「香港屬於南方地區，環境較為潮濕，會使皮膚藉由排汗散熱的效率下降，因而會較容易出現痱子、皮膚敏感或腸胃的問題。」

▲ 小朋友的體溫調節中樞發育未完整，調節體溫的功能不太好，容易出現中暑情況。

由於小孩子身體機能的發展並未完善，調控溫度的能力亦會較低。「中醫理論中，肺主皮毛，管毛孔開合，然而小兒『肺常不足』，整體發育未完全，加上體溫調節中樞發育尚未完整，機體調節體溫的功能就更差了。先天較弱小的小兒，如早產嬰兒，或因久病耗傷正氣，使肺氣虧耗，肺部宣發及肅降受影響，體內氣機運行受阻，不能正常防禦外邪，故較容易生病或患有呼吸系統疾病。」

汗腺發育未成熟增中暑機會

在炎夏裏，5歲以下的幼童更屬於中暑的高危一族。「由於嬰幼兒的汗腺還沒發育成熟，而且汗腺數量也較少，所以較難透過流汗蒸散體表溫度排熱，再加上嬰幼兒新陳代謝旺盛，皮下脂肪又較多，造成產熱的速率比成人高，但排熱的速率卻較慢，所以使得嬰幼童的體溫快速升，容易中暑。」

林醫師補充，小兒臟腑嬌嫩、形氣未充、腠理疏薄及衛表不固，加之寒暖不知自調，易受外邪侵襲而發病。若體質虛弱的小兒因衛外之氣比較弱，無法抵抗暑邪的侵襲，便會比較容易受暑熱邪氣侵襲，或者會出現中暑的情況。

▲ 小朋友夏日在公園玩，要有適當的休息。

中暑體溫可高至40.5度

小朋友一旦出現中暑，會出現一些徵狀。「中暑指的是人體在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過攝氏40.5度，同時中樞神經的功能出現障礙，若小兒的心跳和呼吸都會變快，繼而停止流汗、臉頰發紅、皮膚乾燥，以及嚴重的意識不清或混亂甚至昏迷，都有危及生命的危險。」

若小朋友不幸中暑，應如何處理呢？「要把患兒移動至陰涼處，以及解開身上的衣物幫助散熱。同時可以在患者身上灑一點水、用扇和風扇通風撥涼，又或以毛巾包覆的冰袋，放在患兒的頸部位置、腋下及鼠蹊部，慢慢降低溫度。如果兒童意識是清醒，可以飲水或電解質補充液。」

▲ 如遇上中暑，可以進行推拿退熱，可推天河水穴，是常見的兒童退熱法。

林醫師提到小兒推拿亦有退熱的功效，紓緩中暑的情況。「例如推天河水穴，就是常見的兒科退熱方法。天河水是指前臂內側中段部分，家長可利用大拇指或食指中指併攏，慢慢從孩子手臂內側腕橫紋往上推到手肘，一遍遍推到100至200次，讓身體熱氣慢慢退散。又或者可推拿頸後的大椎穴，由上往下，沿着脊椎輕輕推到尾椎，退散熱氣效果也很好。」

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減少中暑從飲食着手

想減少中小朋友的中暑機會，林醫師提議可進食一些食物。「酸味帶甘的食物或飲品，都有助生津解渴作用，例如酸梅湯、紫背天葵汁、洛神花茶，又或水份多的水果，例如西瓜、梨子；湯水就可選冬瓜湯等。」

林醫師還推介以下的兩個湯水及茶飲食療：

1. 石斛冬瓜湯

功效：養陰健脾胃、清暑祛濕。

材料：石斛9克、白扁豆12克、淮山15克、冬瓜300克、瘦肉300克。

做法：將藥材略洗。瘦肉洗淨汆水，冬瓜留皮切粒。將所有材料放入煲內，加入1升水煲75分鐘。

▲ 林醫師推介以淡竹葉(見圖)、烏梅及黨參等製成茶飲，有生津解渴功效。

2. 黨參烏梅茶飲

功效：補肺氣、生津解渴、和胃理氣。

材料：黨參6克、烏梅3克、麥冬9克、淡竹葉6克、陳皮3克、冰糖少許。

做法：把藥材略清洗後放入煲內，加入800毫升水煲30分鐘，放涼當水喝。

撰文：招美寶