【保安局局長】發錄音向警隊同袍道別　鄧炳強：所有快樂、哀傷、榮譽都與警隊同在

▲ 鄧炳強(左)接任保安局局長。(陳永康攝)

新任保安局局長鄧炳強向警隊成員發表告別錄音，指懷着「萬般不捨」離開工作34年的地方，新使命來得突然，最大遺憾不能與警隊成員正式道別，雖然換上新使命，但仍會在同一藍天下，一同守護香港，為更安全的香港奮鬥，相信警隊在新任處長蕭澤頤帶領下可再創高峰，令香港繼續成為世界上最安全城市之一。

鄧炳強在錄音開首中，已表明自己是「保安局局長鄧炳強」，最大遺憾是未能與警隊作正式道別，「能夠加入警隊，同大家並肩作戰，係我一生最大成就」，又回憶起當初34年進入學堂的感受，形容自己享受擔任警察，「所有快樂、哀傷、榮譽都與警隊同在」，又指曾穿上防暴裝處理暴動，巡邏查案，都是美好回憶，而警察天職是處理突發情況，甚至會經歷生死，，無人知道危險何時出現，但危險一出現，警察都會無畏無懼守護城市及市民。

現年55歲的鄧炳強，自2019年11月起出任警務處處長至今。他於1987年6月投身警隊，任職見習督察，於2012年晉升為總警司，2015年晉升為警務處助理處長，2017年晉升為警務處高級助理處長，2018年11月晉升為警務處副處長。



而接任警務處處長的蕭澤頤，同樣現年55歲，自2019年11月起出任警務處副處長至今。蕭澤頤於1988年12月投身警隊，任職見習督察。他於2013年晉升為總警司，2017年晉升為警務處助理處長，2018年晉升為警務處高級助理處長。

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責任編輯：蘇文軒