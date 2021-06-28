【音樂興趣】$3640淘寶電子鼓發揮4歲兒子打鼓潛能　港媽感動：他甘願捨棄玩具擺放樂器

▲ 港媽淘寶$3640的電子鼓發揮4歲兒子打鼓潛能。

每位家長都希望子女將來成為一個出色的人，因此從小培養子女興趣，例如學不同的樂器，讓他們有一個精彩人生。近日一名港媽在網絡分享，為熱愛打鼓的4歲兒子淘寶了性價比強的電子鼓套裝，讓他可隨時在家練習。兒子更願意捨棄部分心愛的玩具，換來擺放電子鼓的空間，令港媽十分感動。

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這及港媽近日（18日）在淘寶開心Share Facebook群組分享了新買的電子鼓套裝，對電子鼓的品質表示「都OK喎」。這港媽Yumi接受TOPick訪問，分享她淘寶購買電子鼓的原因及兒子的用後感。

Yumi希望兒子由小起培養不同的興趣，幫助他將來人生發展。她讓兒子試過不同樂器後，發展兒子最打鼓，因此讓他到琴行學爵士鼓。

希望兒子學習2-3樣不抗拒的樂器，想有一門手藝，將來不論教琴或玩樂器，都可以多一條出路。

Yumi：4歲初學者不需用太貴的電子鼓

當兒子學了爵士鼓約2至3個月後，Yumi知道時常練習樂器的重要性，於是萌生了在家安裝一套電子鼓的念頭。她發現香港的電子鼓花費一般約HK$1-2萬一套，即使HK$5千至HK$6千的電子鼓未必包括其他配件，例如音箱及全網面等等。

她認為對於一個4歲小朋友及只是學了約3個月爵士鼓的小朋友，在香港買一套HK$1-2萬的電子鼓，有可能會太浪費。因為他還要學習很多打鼓的基本功，加上擔心他只是三分鐘熱度。

HK$3640淘寶購買電子鼓套裝

最後，Yumi在淘寶的「618優惠」中，以HK$3640（連運費）買了一套配件齊全的電子鼓，包括5鼓4鑔、鼓凳、譜架、音箱、接駁平板電腦的電線等等。而電子鼓加設了網面，比較有彈性，更似真鼓，讓兒子輕易適應打真鼓的力度。

此外，這套鼓內置很多功能，例如拍子機、多首練習歌及幾十個音效選擇，滿足到兒子在初學階段的需要。

由於電子鼓佔用屋企較多空間，若要擺放在只有200多呎客廳，必須捨棄一些物品換來空間。購買前，Yumi一家3口開了家庭會議，他讓兒子選擇，如果買電子鼓，便需要清走部分玩具。如果不捨得玩具，也可以不買電子鼓，改為去琴行練習。

兒子非常喜歡打鼓，也希望自己擁有一套鼓，因此忍痛割愛，把LEGO玩具枱及陪伴多年的玩具車等等玩具交給其他人。

Yumi見兒子對打鼓的渴求大受感動，希望假若兒子能堅持興趣，將來再在香港買一套高質電子鼓送贈他。

當他學了幾年，再買一套新鼓給他。

兒子時常主動練鼓

安裝電子鼓後，兒子時常練習，即使未必練鼓，也會開著電子鼓的音樂練拍子，

媽咪，我好鍾意套鼓！

Yumi感到非常安慰，也覺得購買這套鼓非常值得，用最少的成本便可幫助提升兒子打鼓能力。

網民紛紛讚好

電子鼓價錢不菲，如今Yumi在淘寶「尋到寶」，令其他網民都感興趣，不為樂器成本而卻步，有網民向Yumi索取淘寶電子鼓詳情，亦有人指淘樂器很抵玩，但千萬不要淘食物，

淘呢d就抵玩啦，淘野食就唔好搞！

有人表示香港買Roland可摺得的電子鼓只需$5千左右，Yumi也有留意這些款色，她回應這些款色必全網面，如要包括其他配件都要約$1萬。她指現階段不捨得買，表示如果淘寶鼓壞了，又見到兒子學得好，會轉用有保証大牌子。

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記者：王芷瑩