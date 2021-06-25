【檢疫酒店】觀塘帝盛酒店獲納入指定檢疫酒店　檢疫酒店房間增至逾1萬間

▲ 香港觀塘帝盛酒店獲新增作第四輪指定檢疫酒店。（經濟日報資料圖片）

港府今日(25日)公布，香港觀塘帝盛酒店獲新增作第四輪指定檢疫酒店，連同5月20日公布的31間酒店，及6月3日公布的2間新增酒店，6月20日至8月31日期間推行的第四輪指定檢疫酒店計劃將共涵蓋34間酒店，提供約9,300房間。

當局指，過去數星期，對第四輪指定檢疫酒店的需求殷切，政府最近已批准有備用房間的指定檢疫酒店開放其約1,400間備用房間；計及今日新增的一間臨時指定檢疫酒店，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目將會增至共約10,700間。

發言人稱，為進一步增加第四輪檢疫酒店的房間供應，政府除與早前已公布的第四輪檢疫酒店商討開放其備用房間供預約外，亦同時落實新增一間臨時指定檢疫酒店，相信有關措施將有助滿足抵港人士的需要，並會繼續密切留意情況。

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責任編輯：陳正怡