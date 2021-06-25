【性侵女兒】父涉性侵12歲女兒4年囚20年　官斥自私禽獸行為摧毀女兒童年

▲ 父涉性侵12歲女兒4年囚20年，官斥自私禽獸行為摧毀女兒童年。

49歲父親涉於親生女兒12至16歲期間，多次在家中性侵犯女兒，涉案父親否認強姦及亂倫等共7項控罪，早前於高等法院被裁定6項罪名成立，今（25日）被判監共20年。法官判刑時斥責被告視女兒為發洩性慾的工具，徹底摧毀她的童年。法官指被告的自私禽獸行為，已在女兒心理印下一個烙印，令她的一生在這烙印陰影下渡過。法官質疑被告午夜夢迴時，會否對自己的行動感到自責和慚愧。

涉案父親報稱任職剷車司機，他被控1項猥褻侵犯另一人罪，兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、3項強姦罪及1項亂倫罪，案件經審訊後，陪審團裁定其中1項強姦罪脫，其餘6項罪名成立。

控罪指被告涉於2015年至2019年9月30日間，分別於葵涌兩個住宅單位及內地福建省某房屋內發生，而事主X當時為12至16歲。

法官於判刑時引述事主X心理報告指，X事後患創傷後壓力症候群，感到無助及自我責備，不與人交往及以煙酒減壓。X又幻想路上遇上的人扼其勁窒息致死，並有殺父及自殺的幻想。

心理報告又指事主因被父親性侵，經常覺得身體污穢，因此經常有清潔身體衝動，每次想及性侵事件會感到顫抖及如被電擊一樣，影響與男性發展親密關係，須長期接受精神及心理輔導。被告的心理報告則指他沒有對性的歪曲觀念，亦沒有精神病，重犯機會低，被告並否認所有指控。

法官指本案是令人髮止的罪行，被告作為事主的父親，應好好愛護她及提供安全環境給女兒，讓她健康快樂成長。法官斥責被告不但沒有履行父親的責任，更濫用X作為女兒對其信心。

法官續指，X自12歲被性侵，被告將X作為自己發洩性慾的工具，已徹底摧毀其童年。法官指每一個兒童希望在父母的愛及保護下健康快樂渡過，但X已沒有這個機會。被告的自私禽獸行為已在X心理印下一個烙印，令她的一生在這烙印下渡過。法官質疑被告午夜夢迴時，會否對自己的行動感到自責和慚愧。

法官指被告否認指控，令女兒需在法庭詳述慘痛經歷，從她作供時多次哭泣，可見其內心痛苦。法官指被告至今仍無半點悔意，於報告中仍否認惡行，難以想像一個父親可如此傷害自己的親生女兒，就6項控罪，共判監20年。

根據法官引述證供指，事主X於2015年首次遭被告非禮時年僅12歲，當時家中只有她及被告，被告指示X到其房間睡覺時撫摸其胸部，事後著她不可向人透露，X感到十分驚慌。

其後事主分別遭被告強逼替他自瀆及口交，同年某日，被告更變本加厲，與事主一同睡覺期間將她強姦。

控方早前於開案陳詞則指，被告並沒有使用避孕套，但卻強逼究主服食避孕藥，而事主服食2、3個月後便私下停藥。至2018至2019年，被告與妻子鬧離婚，X因生活費問題而搬往與被告同住，期間再發生性侵事件。

2019年2月曾跟隨被告一同返鄉度歲，當時年約15、16歲的事主與家人吃飯喝酒後準備睡覺，期間被告進入事主的房間，稱想跟她發生性行為，隨後便將事主強姦。

現年17歲的X於同年9月最後1次被性侵後，因情緒問題而向人傾訴，被性侵一事亦輾轉透過社工交由警方跟進。

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記者：林育慧