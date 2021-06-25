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【港區國安法】《蘋果》前副社長陳沛敏入稟高院　禁制警方使用檢取材料

社會 15:23 2021/06/25

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《蘋果》前副社長陳沛敏入稟高院，禁制警方使用檢取材料。（資料圖片）

警方早前到壹傳媒大樓以涉違反《港區國安法》拘捕已停刊的《蘋果日報》5名高層，其中已辭任副社長一職的陳沛敏已獲准保釋，陳日前入稟高等法院，要求法庭頒令警方從其住所及壹傳媒大樓檢取的材料，決定是否屬法律專業保密權、手令範圍內或新聞材料，要求警方發還有關材料，以及要求法庭禁制警方使用屬以上範疇之材料。

申請人陳沛敏，答辯人警務處處長。入稟狀指，西九龍裁判法院裁判官根據《警隊條例》及《港區國安法》，就申請人住所及壹傳媒大樓發出手令，申請人要求法庭就警方於6月17日所檢取材料作出指示，決定那些是屬法律專業保密、手令範圍內或屬新聞材料，並要求警方發還有關材料，以及作出賠償。

申請人並要求法庭頒下臨時或最終禁制令，指在未得申請人同意下，禁制警方使用任何屬於上述範疇的檢取材料，並要求法庭指示歸還有關檢取材料。

警方於上周四(17日)拘捕5名已停刊的《蘋果日報》高層，其中張劍虹及羅偉光已被起訴及還押候訊，其餘3人包括時為壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉則獲准保釋候查，其中張及陳已辭去職務。

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 記者：林育慧

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港區國安法 國安法 記者 壹傳媒 蘋果日報 警務處

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