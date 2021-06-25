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【單對單】米雪感覺尹佬仍陪伴左右　65歲美魔女分享養生秘訣

娛樂 15:30 2021/06/25

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米雪接受《單對單》主持黎芷珊訪問。

黎芷珊主持的一連4集的TVB全新訪談節目《單對單》，將於本周六（6月26日）晚在翡翠台播出，首集嘉賓請來「愛妻號」黃日華（華哥），以及「青春的秘密」米雪。

當中的嘉賓米雪在2010年痛失因病離世的摯愛尹志強（尹佬），到今已長達11年，米雪在節目中亦大談與男友昔日點滴，包括二人非一般的獨特相處方式，以及對方對自己種種正面影響。

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慢跑鍛鍊體魄

米雪憶述，尹志強在最後一段抗癌路依然十分開朗：「如果人生只有500日，與其愁眉苦面，不如樂觀積極面對。她又指，到今仍然感覺男友常伴左右：「即使人不在，但精神還在。」

現年65歲的米雪保養得非常好，是圈中有名的美魔女，她在節目分享養生及養心之道。喜愛慢跑鍛鍊體魄的她詳述「健康、開心、財政穩定、朋友」是單身四大重要元素。

《單對單》

米雪並笑言，已與數位好友到律師樓簽定類似信託契約的文件，以便日後可互相幫忙處理財務：「一個人年紀大咗、無兒無女無親人，病起上嚟點處理呢？入醫院都要有人找數㗎。」

【單對單】黃日華遊九龍城憶愛妻生前點滴　華哥走出陰霾：要接受事實懂得放下  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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