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【冒牌藥物】​海關檢獲約11萬粒懷疑冒牌藥物　市值約400萬元拘9人

社會 15:31 2021/06/25

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香港海關搗破售賣懷疑冒牌藥物集團。（黃傑偉攝）

海關6月23日展開打擊冒牌藥物特別行動，檢獲11萬粒及1.5公升藥物，市值約400萬元，行動中拘捕9名人士，年齡介乎30至57歲。

海關早前接獲舉報，指市面有藥房懷疑售賣冒牌藥物，經深入調查後，發現有集團分銷及售賣冒牌藥物。海關在6月23日採取行動，並搗破該集團位於尖沙咀一商業大廈內儲存倉庫，檢獲11萬粒懷疑冒牌藥物，當中包括受管制藥物，並拘捕藥庫47歲男負責人，其後在同一大廈集團寫字樓再檢獲一批文件，並拘捕一名57歲男職員及一名38歲女職員。

為打擊集團銷售網絡，海關突擊搜查3間分別位於長沙灣、旺角及九龍城藥店， 行動中檢獲約200粒及1.5公升藥物，並再拘捕多6名男子，包括4名負責人及兩名職員，年齡介乎30至53歲，所有被捕人現正保釋候查，案件仍在調查中。

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海關版權及商標一般調查組指揮官曾建邦解釋，今次檢獲兩款冒牌藥物分辨真偽方法，第一款用作治療血液藥物，包裝盒上儲存溫度及註冊編號，真貨印有中英文說明，而冒牌貨只有英文說明及欠缺註冊編號，包裝瓶蓋真貨條紋較冒牌貨幼細。

第二款用作補充鈣質藥物，生產商於2006年之後已沒有 生產該藥物，而冒牌藥物生產日期標示為2018年生產。 海關相信已瓦解一個分銷及售賣冒牌藥物集團。

海關提醒店舖採購藥物時要小心謹慎，售賣冒牌藥物需負上刑責，市民應光顧信譽良好店舖。根據商品說明條例任何人士管有或為售賣而管有冒牌藥物即屬違法，一經定罪最高可被判罰款50萬及監禁5年，而根據藥劑業及毒藥條例，任何人士未有根據條例而管有毒藥表第一類毒藥即屬違法，一經定罪可被判罰款10萬及監禁兩年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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