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【變種病毒】衞生署證染疫男地勤感染Delta變種病毒株　與早前印尼抵港患者基因組吻合

社會 15:54 2021/06/25

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衞生署證染疫男地勤感染Delta變種病毒株。（經濟日報資料圖片）

本港昨日新增一宗本地感染源頭不明個案，涉及一名27歲男地勤，被驗出帶L452R變種病毒。衞生防護中心表示，公共衞生化驗服務處的基因分析顯示該變異病毒株屬Delta變異病毒株，而經基因排序進行比對，結果顯示患者的基因組與早前三宗輸入個案（個案11877、11878及11881）基因組吻合。

中心指，涉及的3宗輸入個案均於6月11日上午乘坐CX798航班由印尼抵港，均帶有L452R變異病毒株，其中2宗個案於香港國際機場的衞生署臨時樣本採集中心採集的樣本確診。根據中心初步調查顯示，染疫男地勤曾於當日上午在香港國際機場接待貨運航班的機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。

衞生防護中心正進一步跟進相關個案當中的可能傳播途徑。該確診個案的其他流行病學調查和接觸者追蹤仍然繼續。

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記者：陳正怡

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