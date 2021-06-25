【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi三大熱對戰　Gin Lee助Rock解開心結

▲ 《聲夢傳奇》戰況愈來愈激烈。

《聲夢傳奇》在上集（6月19日）開始第六輪比賽，每位學員與1位歌手導師合唱自選歌曲，並由25位專業評審進行評分，每集得分最低之學員將會被淘汰。

9位歌手導師包括：Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒、泳兒、林奕匡、林欣彤及馮允謙。而上集林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、冼靖峰（Archie）及文凱婷（Aeren）比賽，最後林智樂（Felix）取得11分，是4位當中最低分，即時被淘汰。

同時，「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」，全球網絡投票活動經已展開，在決賽當晚累計得票最高的學員，將奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。

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▲ Felix被淘汰出局。

Gigi接受舒文特訓

今集（6月26日）繼續第六輪比賽，另外5位學員出戰，包括：炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、黃奕斌（Hugo）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi），獲得最低分的學員將會被淘汰。

Gigi第一次選唱R&B，於是導師AGA江海迦帶她到舒文的錄音室進行特訓。

Gigi在上一輪比賽被狠批咬字不清楚，舒文今次幫她改善咬字及懶音。Eric Kwok聽完二人演繹，指Gigi對自己要求很高，非常勤力，不過性格卻阻礙到她，令她唱R&B時不夠放鬆。

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Gin Lee助Rock解心結

Rock揀選了Gin Lee李幸倪做自己的歌手導師，Gin Lee指Rock有很多心結，比賽期間一直被人誤解。

Gin Lee覺得Rock與自己很相似，她之前參加歌唱比賽時同樣感到非常迷惘，幸得林憶蓮的一句說話令她重新振作。Gin Lee望可幫Rock順利晉級。

至於Hugo一早鎖定導師是周柏豪，並選唱鄭伊健的電影歌曲出戰。不過他不明白所選歌曲的意思，柏豪與工作人員即場演繹該電影的經典場面。

到正式比賽，林欣彤欣賞完二人之演繹，大讚Hugo「台風很好，身型高挑，好靚仔」，泳兒都非常認同，指二人對望時甚至有「情侶感覺」。

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Chantel Yumi同場較量

Chantel的歌手導師是 JW王灝兒，更揀選了JW歌曲出戰。不過Chantel忙於考試，JW忙於拍劇，二人爭取在拍劇的空檔時間趕緊排練。

Chantel指：「遇到JW老師係好幸福嘅事，佢比到安全感。」不過JW今次與Chantel合唱很緊張，因為自己不擅長唱和音，覺得壓力很大。馮允謙聽完二人演繹，大讚Chantel：「You are so sweet！」

衛蘭特意接Yumi放學，更在車上爭取時間練習，以「喵喵叫」練氣。衛蘭指黎明及雷頌德對她非常重要，今次會集合二人之教法教Yumi。李克勤聽完二人之演繹，大讚衛蘭是一位有能力幫學員加分的導師，同時大讚Yumi今次的演出比第一輪比賽演繹《女神》大有進步。

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