【靚太廚房】高性價比之選 睇片贏2021年全新版蒸焗爐

人人都想食得健康，但往往被「下廚」兩個字而嚇怕。其實想享受輕鬆的「自煮」生活絕非難事，無須大量設備，沒有繁複步驟，只要識搵幫手，轉眼間就可以為自己和家人準備好三餸一飯，甚至各式美食！到底誰是好幫手？東芝Q20全新版蒸氣焗爐(型號: MS2-TQ20SC)幫到你！

小機身‧大功能

東芝Q20蒸氣焗爐外型設計時尚，雖然其體積小巧，但容量與功能卻絕不簡單，除可應付蒸、燉、炆、焗、炸等烹調需要，就算再講究的烹調方式亦毫無難度，無論是烹調家常便飯，還是製作宴客小食或甜品同樣可一機包辦！

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記者：王芷瑩