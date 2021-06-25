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【水上的士】首班的士7.1試航　紅磡去中環全程票價48元

社會 16:42 2021/06/25

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水上的士將於7月1日起試辦。（Hong Kong Water Taxi圖片）

討論多年的「水上的士」終決定於7月1日（四）起以試辦形式投入服務。「水上的士」全程需時70分鐘，暫時有3個站點包括紅磡、尖沙咀和中環。試辦初期每周六會試辦一班船，於晚上7時20分在紅磡開出，成人全程票價為48元。

運輸署今日（25日）公布「水上的士」渡輪服務7月起以試辦形式投入服務。「水上的士」服務主要屬觀光及旅遊性質。為慶祝香港特別行政區成立24周年，營辦商富裕小輪有限公司會於7月1日提供一個特別班次，於晚上7時20分在紅磡（南）渡輪碼頭開出。

基於疫情考慮，營辦商暫定由7月3日起，逢星期六晚上以試辦形式提供「紅磡──尖沙咀東──中環（循環線）」短途服務。

短途航線逢星期六晚上7時20分提供一班服務，由紅磡（南）渡輪碼頭開出，並於尖沙咀一號梯台（即尖沙咀東星光大道對出海傍）和中環九號碼頭設上落點，乘客可於任何一個站點自由上落。

全程航行時間約70分鐘，乘客在航程期間，可欣賞維港夜景及「幻彩詠香江」匯演。

「水上的士」短途航線成人全程票價為48元，每一站分段收費為10元（紅磡──尖沙咀東）和14元（尖沙咀東──中環）。營辦商會為小童、長者及殘疾人士提供半價優惠。

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責任編輯：陳梓蔚

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