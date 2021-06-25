【新冠疫苗】外展隊赴青山發電廠接種科興 逾1,100名中電員工及家屬參與打針
公務員事務局局長聶德權和環境局局長黃錦星今日（25日）到訪中電的青山發電廠，與中華電力總裁蔣東強，一起視察該公司職員，透過政府外展服務接種科興疫苗。
由於反應踴躍，外展隊由上周起一連4個星期五，為中華電力職員及其家屬接種科興或復必泰疫苗，預計合共超過1,100人參與接種。屆時，該公司將是外展服務推出以來接種人數最多的機構。
聶德權説，公共事業機構的服務與市民大眾日常生活息息相關，而電力公司需要為市民提供全天候服務，工作人員經常要前往不同地點檢查和維修設施，亦要與不同客戶接觸和溝通。因此接種新冠疫苗是十分重要，在保護自己和家人的同時，亦可以保障客戶的健康。他希望更多公共事業機構支持新冠疫苗接種，積極推動和安排員工接種。
黃錦星感謝公共事業機構在防疫抗疫方面的努力，指接種疫苗能保護自己和家人，對公用企業和團體來說亦十分重要，既能保障員工的健康，亦讓業務可以繼續正常運作。他呼籲不同界別和行業的相關企業和團體鼓勵員工踴躍接種疫苗。
企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式為其員工接種疫苗。企業和團體家人可於星期一至五上午9時至下午6時致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。
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責任編輯：吳卓峰