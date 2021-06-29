【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長　Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】

▲ TVB與環球唱片分別派出戴祖儀與涂毓麟合唱情歌。

TVB早前與3大唱片公司破冰，與環球唱片的頭炮合作計劃便是各派出新生代歌手戴祖儀（Joey）與涂毓麟（Oscar），推出合唱歌曲《我們再不講再見》。戴祖儀與涂毓麟二人初次合作一拍即合大感新鮮，也為樂壇注入新動力。

現年26歲的戴祖儀在2017年出道，為星夢娛樂旗下歌手，並有拍劇及任主持，憑長腿加甜美外表成宅男女神。至於現年22歲的涂毓麟，是首屆《全民造星》的參賽者，後來獲劉美君推薦，於2019年簽約環球唱片公司出道。

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▲ 歌手戴祖儀與涂毓麟推出歌曲《我們再不講再見》。（陳家瑩攝）

初次合作互建好印象

二人首次合作，接受TOPick專訪大談合作印象，Joey稱讚Oscar多才多藝：「本來是真的不認識，但今次有幸合作慢慢了解到他的為人，覺得他很有才藝，認識很多樂器亦很熟練。我們都是性格爽直，很夾又經常講笑，可以直接表達不滿，完全不怕會傷到對方。」

Oscar就笑指本以為Joey是高不可攀的女神：「認識後發現她是好女仔，很友善，幾乎樣樣都好！」

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除推出合唱歌，Joey與Oscar也有自彈自唱合作錄Medley，音樂底子深厚的二人輕鬆完成。Joey表示Oscar很有主見：「他很有主見，音樂詣藝高，所以很多時我都會依賴他，唱歌的Flow都是由他決定。」

而Oscar就指Joey勇於嘗試、悟性極高：「以前與人合作很多人都好怕唱和音，但Joey很快上手，我們一Take直接唱，她很自然便交到貨，所以不用太多練習準備，非常自來熟。」

機緣下入行隨遇而安

自幼便接觸古典音樂，Oscar直言鋼琴是他學習音樂的起源，不論中學時已是香港演藝學院鋼琴系的學生，或於英國哈羅公學讀書時，在英國皇家音樂學院也是深造鋼琴。他形容：「彈鋼琴比說話更容易。」

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▲ 涂毓麟指入行是誤打誤撞。（陳家瑩攝）

至後來參加《全民造星》比賽，Oscar才開始接觸流行音樂：「其實比賽時未學唱歌，畢竟流行音樂與古典音樂是兩個世界，但我之後又覺得可以取捨，於是作出多點嘗試。而且有古典音樂的底子，也對我在流行音樂的編曲上有大幫助。」

雖然Oscar當年於《全民造星》中落敗，但他隨遇而安的心態卻換來意想不到的入行機會：「入行是誤打誤撞的發展，當時沒想過出道，但到簽約時便覺得試下吧，怎知又真的成功。我個人就是遇上什麼事都要做到，既然做了也要做好，對自己有要求。」

身旁的Joey也對入行抱有「試吓先」的心態有共鳴：「相信很多大學畢業生都是在不知道未來要做甚麼的情況下已畢業，所以大家都是不停摸索。我很幸運，當時有喜歡做的事，把唱歌片放上網，有公司賞識我找我簽約，我便覺得那就入行啦！」

▲ 戴祖儀入行後內心變更強大。（陳家瑩攝）

從挫折中成長

作為新人，二人也同指面對負評挫折要看得開，Oscar稱：「若早幾年受挫折對我真的是一件大事，但長大了便知道挫折其實是一個給我進步的機會，所以現在別人的負評我會當是自我檢討。」

Joey則笑指：「我由細到大冇咩叻，挫折對我是好小事！」她解釋：「好多事輸了不要緊，因為可重新起步，很輕鬆。當然面對負評我會難過，尤其初出道唱歌給我很大壓力，一次Live的失準會被無限放大，以前覺得很大件事，現在不要緊吧，我去上堂學唱歌，最重要是享受件事，內心強大是最重要。」

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戀愛中悟「大道理」

合唱歌《我們再不講再見》推出，Joey與Oscar也為此拍攝MV，網民大讚二人有CP感，Joey感恩觀眾接受：「難得街外人覺得我們合襯又有新鮮感，希望接下來會有更多音樂或跨音樂的合作。」

歌曲講述分手後重遇的情侶仍有一絲埋藏心底的愛慕，不過Joey與Oscar就表示現實中從有試過分手又復合的經歷。

不過每個人也曾在戀愛中成長，Oscar深明女朋友要氹的大道理：「如果吵架我會說對不起，即使不是我問題也會說對不起，因為無論點也是要氹，我以前也會反駁，現在真的不會，一開始就氹是最好。」

▲ 二人從戀愛中有不同領悟。（陳家瑩攝）

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Joey聞言即笑指：「我生氣時也希望男朋友講對不起，因為我很喜歡聽。但其實我是非常口硬心軟的人，吵架是1000火力，但只要對方知錯會立即無事。」Oscar也稱讚Joey：「易氹的是好女仔，說對不起其實沒什麼大不了，最怕是什麼也不說的女朋友，令你不知怎麼辦。」

跨公司合作，廣東歌最近備受樂迷關注，二人欣喜樂見樂壇百齊放：「樂壇是很需要大家共享，不應該因為公司而缺席活動，因為如果一個歌手成功是會帶動其他人被看見，所以不會覺得競爭增加，因為不同歌手有不同定位，最重要是自己做到最好。」

記者：陳家瑩

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