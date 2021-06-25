【就業數據】疫情衝擊多間大學畢業就業率跌　科大68%畢業生獲全職創6年新低

▲ 2020年科大畢業生就業率不足7成。（經濟日報資料圖片）

受新冠肺炎疫情肆虐逾年，全球及本港經濟不景，本地多間大學畢業生就業率均下滑。部分大學近日公布去年畢業生就業數據，其中科技大學僅68%受訪畢業生已獲全職工作，按年跌8個百分點，更創2015年來新低；理工大學畢業生獲全職工作或自僱比率則是74.1%，按年也減約7個百分點，當中5.9%更提交逾60份求職申請；教大90.6%教育榮譽學士畢業生則已獲聘，但亦屬近年新低。

有人力資源顧問指，去年招聘市場受疫情衝擊致大學畢業生就業困難，但相信在移民潮下，畢業生面對的招聘環境會有改善。

科大近2成畢業生持續進修 按年增6個百分點

各大學陸續公布2020年畢業生就業情況調查，科大就業中心於去年9月至12月進行調查，獲2,155名學士畢業生回覆，當中1,468人、即68.1%已獲全職工作，比2019年的76.1%，按年下跌8個百分點；惟校方數據顯示，自2015年起每年均有逾75%畢業生獲全職工作，即去年就業情況為該校過去6年最差。

除獲聘全職職位，另有3.4%科大學士畢業生則獲兼職或臨時工作；39人仍在求職，即佔1.8%，比前年1.2%，高出0.6個百分點；19.9%選擇繼續進修，比前年13.7%，上升6.2個百分點。行業分布方面，最多畢業生投身商界，佔62.2%；工程或工業界佔23.3%；教育界佔8.1%。另有2.9%投身政府或相關機構。

理大全職或自僱比率 按年減7百分點

理大亦公布學士學位課程畢業生就業問卷調查，則獲3,728人回應，佔去年畢業生88.6%。調查顯示有2,761人、即74.1%獲全職工作及自僱，較前年81.5%按年減7.4個百分點；繼續進修者佔8.6%，按年增2.2個百分點；未獲聘者佔2.1%，跟前年相同。

調查亦顯示，科大畢業生62.2%投身商界，工程或工業界佔23.3%，教育界則佔8.1%；整體平均月入21,984元，與上屆相若，惟月入中位數18,667元，按年微跌1.8個百分點。5個學院中，跨學科課程事務處畢業生薪金平均數最高，有27,690元，其次為商學院，為24,708元。

理大畢業生最多人投身的首3個行業則是社工、商業服務或房地產，及工程或建築等，平均月入20,832元，按年增1.2個百分點；理大畢業生遞交的求職申請數目亦多過去年，24.5%人提交逾20份求職申請，較前年比例高出10.7個百分點，有5.9%更提交逾60份申請，較去年1.6%高出4.3百分點。

教大早前已公布去年畢業生就業調查，則顯示90.6%教育榮譽學士課程、即師訓課程畢業生已獲聘，但比例是自2017年來最低，平均入職起薪點則達31,676元，屬歷年最高。

人力顧問料移民潮下 招聘改善

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，去年的招聘市場受到疫情衝擊，但今年的經濟表現較好，令僱主招聘的意慾增強，市場空缺增加；另一方面，在移民潮帶動下，部分畢業生會跟隨家人離開本港，令到人力市場的競爭減少。他相信兩個效應會令畢業生面對的招聘環境改善，而入職薪金方面則持平，維持在1.5萬至1.6萬元。

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記者：馮琪雅、黃悅晴、徐紹軒